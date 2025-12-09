MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj odkrýva priebeh rokovaní: EÚ a NATO tlačia na dlhodobé záruky pre Ukrajinu

BRUSEL - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že predstaviteľov Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) oboznámil s priebehom rokovaní so Spojenými štátmi o mierovom pláne na ukončenie vojny s Ruskom. Informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
8:15 Toto sú orientačné odhady ruských bojových strát k 9. decembru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.
7:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok prejavil záujem o stretnutie s poľským prezidentom Karolom Nawrockým. Uskutočniť by sa podľa jeho slov mohlo buď na Ukrajine alebo v Poľsku, píše o tom agentúra PAP.
6:05 Ukrajinská suverenita musí byť rešpektovaná a jej bezpečnosť dlhodobo garantovaná v prípade dosiahnutia akejkoľvek mierovej zmluvy s Ruskom. V pondelok to na sociálnej sieti X uviedli predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, píše o tom agentúra Reuters.
Zelenskyj oboznámil šéfov EÚ a NATO s priebehom rokovaní o mierovom pláne
„Lídrov som informoval o situácii na diplomatickej úrovni. Podrobne sme prediskutovali našu spoluprácu s americkými partnermi na ceste k mieru, bezpečnostné záruky a posilnenie našej odolnosti. Naše postoje sa vo všetkých otázkach zhodujú. Konáme koordinovane a konštruktívne,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Ukrajinský prezident sa v Bruseli stretol s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, predsedom Európskej rady Antóniom Costom a predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. Costa a von der Leyenová po rokovaní na sieti X napísali, že ukrajinská suverenita musí byť rešpektovaná a jej bezpečnosť dlhodobo garantovaná v prípade dosiahnutia akejkoľvek mierovej zmluvy s Ruskom.
V rovnaký deň sa Zelenskyj v Londýne stretol aj s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Na tlačovej konferencii po rokovaniach zdôraznil, že Kyjev nemôže v žiadnej možnej dohode odstúpiť územie Rusku.