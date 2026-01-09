Francúzsko náhle zmenilo termín summitu G7: Dôvodom je Trump aj zápas MMA

PARÍŽ- Francúzsko preložilo termín summitu štátov skupiny G7, aby sa vyhlo kolízii so zápasom MMA (zmiešané bojové umenia) pod hlavičkou organizácie UFC v Bielom dome na 80. narodeniny prezidenta Donalda Trumpa. Pre magazín Politico to potvrdili dva zdroje oboznámené s plánovaním summitu.
Francúzsko pôvodne oznámilo, že summit sa uskutoční od 14. do 16. júna v Évian-les-Bains pri Ženevskom jazere. Trump svoje jubilejné 80. narodeniny oslavuje 14. júna a pri tejto príležitosti plánuje v Bielom dome usporiadať „veľký UFC zápas“ pre 5000 divákov.
Summit G7 bol preto posunutý o jeden deň neskôr na 15. až 17. júna. Kancelária prezidenta Emmanuela Macrona odmietla potvrdiť, či zmena súvisí so zápasom v zmiešanom bojovom umení a uviedla len, že je to „výsledkom konzultácií s partnermi v G7“.