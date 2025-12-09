Zelenskyj kúpil luxusnú vilu od sexuálneho predátora Billa Cosbyho! Sieťami sa šíri KLAMSTVO pred kľučovým rokovaním

KYJEV/NEW YORK - Sociálnymi sieťami sa šíri tvrdenie, že Bill Cosby predal svoj luxusný dom na Manhattane Volodymyrovi Zelenskému. Po preverení amerických a zahraničných zdrojov sa však ukazuje, že ide o nepravdivý príbeh, ktorý vznikol na falošnej webovej stránke a následne sa šíril ako propaganda. A to všetko pred dôležitými rokovaniami o mieri na Ukrajine.
Ako vznikol príbeh o tajnom obchode
V slovenskom online priestore sa objavil krátky text, ktorý tvrdí, že 88-ročný Bill Cosby predal svoje honosné sídlo ukrajinskému prezidentovi prostredníctvom offshore-spoločnosti „Film Heritage“. Podľa tejto verzie mal predaj prebehnúť nenápadne, krátko pred údajným korupčným škandálom v Zelenského okolí, a dom vraj leží priamo oproti rezidencii Jeffreyho Epsteina.
Tvrdenia znejú premyslene, no pri overovaní faktov sa ukázalo, že príbeh začal žiť na webe, ktorý predstieral, že je bulvárny portál Page Six. Na tento falošný zdroj upozornil britský novinár Shayan Sardarizadeh, ktorý sa venuje dezinformáciám, a označil ho za súčasť širšej proruských manipulácií. Rovnaký záver zverejnil aj brazílsky portál Portal do Holanda, ktorý príbeh analyzoval.
Cosby dom skutočne predal, ale kupujúci je neznámy
Kým verzia so Zelenským neobstojí, samotný predaj nehnuteľnosti je pravdivý. Podľa amerických médií ako New York Post a MarketWatch sa Bill Cosby rozhodol zbaviť svojho domu na East 71st Street na Manhattane na jeseň 2025. Dom bol ponúkaný za takmer 29 miliónov dolárov a predal sa približne za 28 miliónov.
Tieto zdroje zároveň pripomínajú, že na nehnuteľnosť bol uvalený tlak zo strany First Foundation Bank, ktorá voči Cosbymu a jeho manželke viedla konanie pre nesplatené úvery vo výške viac než 17 miliónov dolárov. V tejto situácii dával predaj jasný finančný zmysel. Americké médiá však nikde neuvádzajú meno kupujúceho a ani len nenaznačujú spojenie s Volodymyrom Zelenským či so spoločnosťou Film Heritage.
Pokiaľ ide o údajné susedstvo s Epsteinom, realitné články opisujú len to, že Cosbyho dom stojí na tej istej prestížnej ulici, kde kedysi vlastnil rezidenciu Jeffrey Epstein. Nie však priamo oproti, ako sa uvádza v sporných textoch.
Cosbyho minulosť: desiatky obvinení a zrušený trest
Bill Cosby sa stal symbolom jedného z najväčších škandálov v americkom šoubiznise. Viac ako 60 žien ho v priebehu rokov obvinilo, že ich omámil drogami a sexuálne zneužil.
V roku 2018 ho súd v Pensylvánii uznal vinným v prípade Andrey Constand, ku ktorému malo dôjsť v roku 2004. Cosby si vypočul rozsudok za tri trestné činy sexuálneho napadnutia a dostal trest odňatia slobody na tri až desať rokov.
Najvyšší súd štátu však v roku 2021 rozsudok zrušil, pretože došlo k procesnému pochybeniu — Cosby kedysi dostal prísľub, že nebude trestne stíhaný, a tento prísľub mal ovplyvniť jeho výpoveď. Rozhodnutie však nijako nevyvrátilo desiatky obvinení ani to, že jeho správanie bolo predmetom dlhých súdnych sporov. Okrem toho bol v roku 2022 v civilnom konaní uznaný zodpovedným za zneužitie Judy Huth v 70. rokoch a musel zaplatiť odškodné.
Prečo príbeh o Zelenského kúpe neobstojí
Po preverení dostupných zdrojov sa ukazuje, že jedinou pravdivou časťou virálneho textu je fakt, že Bill Cosby dom skutočne predal a že jeho finančné problémy boli vážne. Americké médiá však neuvádzajú ani jedno slovo o Zelenskom, o offshore spoločnosti Film Heritage ani o žiadnej väzbe medzi ukrajinským prezidentom a touto nehnuteľnosťou.
Naopak, fact-checkeri ako Sardarizadeh upozorňujú, že informácia vznikla na falošnej stránke imitujúcej Page Six a bola následne preberaná účtami, ktoré šíria proruské naratívy. Brazílsky portal Portal do Holanda označil túto verziu jednoznačne za nepravdivú.
Celý príbeh tak stojí na jedinom spojení: skutočná realitná transakcia je použitá ako základ, ku ktorému boli pridané neexistujúce mená, neoverené spoločnosti a falošné motívy. Všetko ostatné — od Zelenského cez offshore firmu až po Epsteinovu „susednú vilu“ — je produktom manipulácie, ktorá sa v zahraničných fact-checkoch opakovane označuje ako hoax.
OVERUJEME: Predal Bill Cosby dom Volodymyrovi Zelenskému?
Verdikt: Nepravda.
Čo je fakt
Bill Cosby naozaj predal svoj luxusný townhouse na Manhattane. Americké médiá ako New York Post a MarketWatch potvrdzujú, že nehnuteľnosť na East 71st Street bola na trhu za 29 miliónov dolárov a predala sa približne za 28 miliónov. Predaj súvisel s Cosbyho finančnými problémami, keďže voči nemu banka First Foundation Bank viedla konanie pre nesplácané úvery vo výške vyše 17 miliónov.
Čo je hoax
Žiadne dôveryhodné médium neuvádza meno kupujúceho a neexistuje žiadny dôkaz, že by dom kúpil Volodymyr Zelenskyj alebo spoločnosť „Film Heritage“.
Fact-checkeri upozornili, že príbeh vznikol na falošnej webovej stránke, ktorá imitovala bulvárny portál Page Six. Britský analytik Shayan Sardarizadeh aj brazílsky portál Portal do Holanda označili tvrdenie za súčasť dezinformačnej kampane.
Sexuálna kauza
Cosby je známy škandálmi: viac ako 60 žien ho obvinilo zo sexuálneho napadnutia; v roku 2018 bol odsúdený, no v roku 2021 bol rozsudok zrušený z procesných dôvodov. Toto však s predajom domu nijako nesúvisí.