Si Ťin-pching privítal Macrona: Spolupráca s Čínou je kľúčová pri úsilí o mier na Ukrajine

PEKING - Čínsky prezident Si Ťin-pching v Pekingu so všetkou pompou privítal svojho francúzskeho náprotivka Emmanuela Macrona, informovali tlačové agentúry AFP a Reuters. Francúzsky líder, ktorý v stredu začal svoju štvrtú štátnu návštevu Číny, sa počas svojej trojdňovej cesty snaží korigovať nerovnováhu medzi druhou najväčšou ekonomikou sveta a Európou a tiež prinútiť Peking, aby využil svoje väzby na Rusko k ukončeniu vojny na Ukrajine. Spolupráca s Čínou je kľúčová pri úsilí o mier nielen na Ukrajine, povedal Macron pri rokovaní so Siom.
Čínsky prezident v sprievode manželky Pcheng Li-jüan prijal Macrona s choťou Brigitte v monumentálnych kulisách Veľkej siene ľudu na pekinskom námestí Tchien-an-men, kde sa organizujú zjazdy čínskej komunistickej strany. Obaja lídri si vypočuli štátne hymny a prezreli čestnú stráž, potom ich privítala skupina detí, píše AFP.
Ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine?
Macron pri následnom bilaterálnom rokovaní oboch delegácií označil schopnosť spolupracovať s Čínou za rozhodujúcu pre ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine. "Musíme pokračovať v úsilí o mier a stabilitu vo svete, na Ukrajine a v rôznych regiónoch sveta, ktoré sú postihnuté vojnou. Naša schopnosť spolupracovať je rozhodujúca," vyhlásil podľa AFP francúzsky prezident a vyzval na prekonanie nezhôd, keďže obe krajiny majú podľa neho mnoho spoločných cieľov.
Čína plánuje spolupracovať s Francúzskom
Čínsky prezident pri rokovaní povedal, že Čína plánuje spolupracovať s Francúzskom na "posilnení stability strategického partnerstva" medzi oboma krajinami. Francúzskeho prezidenta na jeho ceste sprevádza 35 vrcholných manažérov veľkých koncernov, vrátane Airbusu, EDF, BNP Paribas či Danone, aj menších podnikov z početných odvetví a Macron by mal byť prítomný podpis viacerých zmlúv, píše AFP.
Macron je už na štvrtej štátnej návšteve Číny
Macron je už na štvrtej štátnej návšteve Číny od svojho nástupu do úradu v roku 2017; Si navštívil vlani v máji Paríž. Elysejský palác prezentuje spoločne strávený čas oboch lídrov pri súčasnej Macronovej ceste ako znamenie významu vzťahov oboch krajín, podotkla AFP. Si bude v piatok sprevádzať Macrona tiež na jeho ceste do mesta Čcheng-tu v provincii S’-čchuan. Podľa Reuters ide o veľkorysé gesto, keďže čínsky vodca sa málokedy pridáva k zahraničným hosťom mimo hlavného mesta. Nepredpokladá sa však, že by Si podpísal dlho očakávanú objednávku lietadiel Airbus či poskytol Parížu úľavu od ciel na dovoz brandže z Európskej únie, z ktorého 99 percent pochádza z Francúzska, poznamenal Reuters.