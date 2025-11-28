Partia šialených vodičov terorizuje obec v Česku! Nahnevaní ľudia zverejnili VIDEO nočného pekla

MODRAVA – Zmena počasia a prvé sneženie vylákalo do ulíc na českej Šumave cestných pirátov. V miestnej obci je situácia už tak vážna, že občania sa sťažovali u samotného starostu. Silné zavýjanie motorov sa ozýva častokrát aj v neskorých nočných hodinách.
Českú obec v juhozápadnej časti krajiny trápia každú noc rovnaké problémy. Neprispôsobiví mladíci vytiahnu vtedy z domov svoje upravené vozidlá a po čerstvo napadnutom snehu predvádzajú svoje jazdecké zručnosti.
Problémy prišli s prvým snehom
Obyvatelia Modravy sa sťažujú u samotného starostu, pretože mladíci sa s autami šmýkajú aj na miestnom parkovisku. Problém je pritom aj s vozidlami, ktoré hlučne prechádzajú obcou. Starosta Jaroslav Doležal komentoval, že situácia sa bohužiaľ ešte zhoršuje.
"S driftujúcimi vodičmi sa už opäť roztrhlo vrece. Teraz vyčíňajú každú noc. Problémy prišli s prvým snehom. Uplynulý víkend som ich na jednom mieste videl dokonca až jedenásť," hovorí pre české Novinky referent obce Petr Sedláček.
Na kamerových záznamoch je vidieť, že prví vodiči prišli okolo 18:00, pričom celá šou skončila až krátko po druhej ráno. Bývame s rodinou hneď pri parkovisku. Autá majú upravené výfuky, je to poriadny rámus. Deti našich susedov sa budia zo spania.
Rieši to aj polícia
Už v minulom roku sa vedenie obce s policajtmi dohodlo, že akonáhle sa driftujúce autá objavia, bude ich informovať. Policajti posilnili v oblasti hliadky, na zavolanie prídu, aj niekoľkokrát za deň. V niektorých prípadoch sú aj úspešní. "Vo štvrtok (minulý týždeň) a počas nasledujúceho víkendu sme skontrolovali cez 20 vodičov a v dvoch prípadoch sme im udelili pokutu," povedal policajný hovorca Michal Schön. V akej výške to bolo, nespresnil.
Veľké parkovisko, ktoré slúži aj ako točňa autobusov, nie je oplotené a nemá ani závoru. Na vybudovanie tohto všetkého obec Modrava nemá finančné prostriedky.