Smutná správa od našich susedov: V bojoch na Ukrajine padol ďalší Čech

KYJEV - Rodina muža českého pôvodu zverejnila správu, ktorá opäť pripomenula tvrdú realitu bojov na Ukrajine. V oznámení opisujú, že ich blízky padol ako dobrovoľník, ktorý bojoval za slobodu krajiny, kde žil. Prípad už preverujú české úrady.
Rodina zverejnila smútočné oznámenie
O úmrtí 46-ročného V. P. informovali jeho príbuzní na stránkach pohrebnej služby v Odrách. V emotívnom vyhlásení napísali, že muž padol „v boji za slobodu Ukrajiny ako český občan, ktorý tam žil“. Uviedli tiež, že bude pochovaný priamo na Ukrajine so všetkými vojenskými poctami.
Podľa oznámenia k úmrtiu došlo 17. novembra.
Pohrebná služba: informácie sú pravdivé
Údaje následne potvrdila aj pohrebná služba Chair Libor Smetana z Oder na Novojičínsku, ktorá oznámenie zverejnila na svojom webe. Zamestnankyňa služby potvrdila, že muž na Ukrajine skutočne zahynul. Na prípad upozornil portál Novinky.cz.
Ministerstvo čaká na oficiálne potvrdenie
Česká diplomacia zatiaľ nemá k dispozícii potvrdené informácie priamo od ukrajinských úradov.
„Ukrajinská strana zatiaľ formálne nepotvrdila úmrtie nášho občana, zastupiteľský úrad je v kontakte s predstaviteľmi armády,“ uviedla pre Novinky.cz hovorkyňa ministerstva zahraničia Mariana Wernerová.
Druhý mŕtvy český občan za jediný týždeň
Správa prichádza krátko po inom tragickom oznámení. Len pred niekoľkými dňami informovala Stredná umeleckopriemyselná škola v Uherskom Hradišti, že v bojoch zahynul ich bývalý žiak, 27-ročný J. K. Mladý dobrovoľník prišiel o život pri Izjume v Charkovskej oblasti.