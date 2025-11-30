MIMORIADNY ONLINE Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili: Rubio ich označil za produktívne

Nedeľa30. november 2025, meniny má Andrej, Ondrej, Andreas, zajtra Edmund

KYJEV - Ukrajinská a americká delegácia začali v nedeľu na Floride rokovania o mierovom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine. Potvrdil to tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany a vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov.

Naživo z Ukrajiny:

ONLINE

21:22 „Mali sme ďalšie veľmi produktívne stretnutie, nadväzujúce na Ženevu a na udalosti tohto týždňa,“ uviedol Rubio po skončení schôdzky. Doplnil, že diskusie neboli venované len podmienkam ukončenia vojny na Ukrajine. „Ide aj o podmienky, ktoré Ukrajine zabezpečia dlhodobú prosperitu... Myslím si, že na tom dnes pracujeme, ale je ešte veľa práce pred nami,“ poznamenal.

Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov, ktorý viedol delegáciu Kyjeva, označil rokovania za produktívne a úspešné. „Naším cieľom je prosperujúca a silná Ukrajina. Diskutovali sme o všetkých záležitostiach, ktoré sú pre Ukrajinu dôležité. A USA nás veľmi podporili,“ skonštatoval Umerov. Podľa CNN ani jeden z predstaviteľov delegácií neodpovedal novinárom na otázky.

21:00 Rokovania medzi ukrajinskou a americkou delegáciou na Floride sa skončili. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio ich označil za produktívne, no zdôraznil, že pred dosiahnutím mierovej dohody s Ruskom zostáva ešte veľa práce. Ukrajinskí vyjednávači označili rokovania za úspešné, informuje agentúra AP a AFP.

20:59 Ukrajina a Nórsko sa dohodli na spoločnej výrobe dronov, oznámil v nedeľu na sociálnej sieti X ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ. Ako doplnil, Ukrajina poskytne svoje bojové skúsenosti a inovácie získané počas takmer štyroch rokov vojny s Ruskom, zatiaľ čo Nórsko zabezpečí „silnú výrobnú základňu a výskumno-vývojovú spoluprácu s poprednými nórskymi inštitúciami“. Spoločná výroba by sa mala začať už budúci rok.

20:02 Nedeľňajšie stretnutie na Floride medzi americkou a ukrajinskou delegáciou je náročné, no veľmi konštruktívne. Pre stanicu CNN to uviedol zdroj oboznámený s rokovaniami, ktorých cieľom je prispieť k ukončeniu ruskej vojny na Ukrajine. Zdroj pod podmienkou anonymity doplnil, že na stretnutí sa diskutuje o niektorých „najcitlivejších otázkach“ týkajúcich sa ukončenia konfliktu. „Zatiaľ je všetko v poriadku,“ skonštatoval.

19:50 Mierový plán schválený Ukrajinou a USA zahŕňa obmedzenie povojnovej ukrajinskej armády na 800 000 vojakov, informoval 26. novembra denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na nemenovaných ukrajinských predstaviteľov.

19:30 India bude počas Putinovej návštevy rokovať o kúpe ruských stíhačiek a protivzdušnej obrany, informuje agentúra Bloomberg. Podľa agentúry Bloomberg sa očakáva, že Rusko a India budú rokovať o možnej kúpe lietadiel piatej generácie Su-57 a protivzdušnej obrany S-500. Informuje o tom The Kyiv Independent. 

17:10 Podľa zdroja CNN napriek miernym pokrokom v rokovaniach stále pretrvávajú aspoň tri kľúčové oblasti zásadných rozdielov. Ide najmä o otázku, či by Ukrajina mala odstúpiť Rusku celý Donbas na východe krajiny, či by sa mala zaviazať k obmedzeniu veľkosti armády na maximálne 600.000 vojakov a nikdy nevstúpiť do NATO. V Moskve sú tieto tri témy – odstúpenie územia, demilitarizácia Ukrajiny a jej vylúčenie budúceho členstva v NATO – najčastejšie uvádzané ruským prezidentom Vladimirom Putinom ako dôvody začatia vojny. Tieto požiadavky však Kyjev a jeho európski spojenci jasne odmietajú.

17:05  Rubio vyhlásil, že od stretnutia očakáva „väčší pokrok“ smerom k dohode o ukončení vojny na Ukrajine. „Nejde len o mierové dohody. Ide o vytvorenie cesty vpred, ktorá zanechá Ukrajinu suverénnou, nezávislou a prosperujúcou. Očakávame, že dnes dosiahneme ešte väčší pokrok,“ doplnil americký minister.

17:03 Rusko a Ukrajina sú čoraz ochotnejšie dosiahnuť mierovú dohodu, uviedol turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v rozhovore pre nemecké nedeľné noviny Welt am Sonntag. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. „Po štyroch rokoch vyčerpávajúcej vojny sú strany pripravenejšie uzavrieť mier,“ povedal Fidan. „Videli rozsah ľudského utrpenia a ničenia a spoznali svoje vlastné limity,“ zhodnotil.

16:30  „Som v neustálom kontakte s prezidentom Ukrajiny (Volodymyrom Zelenským). Máme jasné usmernenia a priority – ochranu ukrajinských záujmov, vecný dialóg a pokrok na základe výsledkov dosiahnutých v Ženeve,“ napísal Umerov na sociálnej sieti Telegram. Doplnil, že cieľom je dosiahnutie „skutočného“ mieru.

15:30 HUR a ukrajinskí partizáni zorganizovali dve explózie na mieste, kde čečenskí bojovníci bojujúci za Rusko predávali ukradnutý diesel, tvrdí vojenská spravodajská služba.

13:51 Poľský prezident zrušil stretnutie s Orbánom po jeho ceste do Moskvy. Nawrocki a Orbán sa mali stretnúť po nadchádzajúcom summite Vyšehradskej skupiny v Maďarsku.

09:34 Aktualizácia: 1 mŕtvy, 19 zranených pri ruskom útoku na mesto v Kyjevskej oblasti. Medzi zranenými pri ruskom útoku na Vyšhorod sú štyri deti, uviedli úradníci.

07:07 Duduzile Zuma-Sambudla, dcéra bývalého juhoafrického prezidenta Jacoba Zumu, odstúpila z parlamentu po tom, čo bola obvinená z pomoci pri nalákaní 17 juhoafrických mužov, aby bojovali za ruskú armádu na Ukrajine.

06:10 „Žiaľ, v dôsledku nepriateľského útoku na Vyšhorod zahynul jeden človek a jedenásť osôb je zranených. Medzi nimi je aj jedno dieťa,“ napísal Kalašnyk. Ide o ďalší útok po tom, ako v piatok v noci zahynuli traja ľudia pri útoku dronmi a raketami, pričom státisíce ľudí po celej Ukrajine zostali bez elektriny.

Tím ukrajinských vyjednávačov v sobotu odcestoval do Spojených štátov na rokovania o americkom mierovom pláne na ukončenie vojny s Ruskom. Pôvodný plán Washingtonu na ukončenie vojny na Ukrajine – vypracovaný bez konzultácií s jej európskymi spojencami – by znamenal, že by sa Kyjev stiahol zo svojej východnej Doneckej oblasti a Spojené štáty by de facto uznali Doneckú a Luhanskú oblasť i anektovaný Krymský polostrov za ruské. Washington svoj pôvodný plán po kritike Kyjeva a Európy zredukoval, jeho súčasný obsah zostáva nejasný. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by sa mal v pondelok stretnúť v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Viac o téme: VojnaRuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
