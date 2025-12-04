Štvrtok4. december 2025, meniny má Barbora, Barbara, zajtra Oto

Prvá oficiálna návšteva: Delegácia Bezpečnostnej rady OSN pricestovala do Sýrie a Libanonu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

DAMASK - Delegácia Bezpečnostnej rady OSN pricestovala vo štvrtok do Sýrie, kde má naplánované stretnutia s viacerými sýrskymi predstaviteľmi a zástupcami občianskej spoločnosti, uviedla štátna agentúra SANA. Návšteva sa koná len niekoľko dní pred prvým výročím zosadenia dlhoročného vládcu Bašára Asada, pripomenula agentúra AFP.

Slovinský veľvyslanec pri OSN Samuel Žbogar na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol, že „návšteva Sýrie a Libanonu je prvou oficiálnou návštevou zástupcov Bezpečnostnej rady na Blízkom východe za posledných šesť rokov a vôbec prvou návštevou Sýrie“. AFP doplnila, že Slovinsko v súčasnosti predsedá BR OSN.

Podľa Žbogara sa cesta diplomatov OSN koná „v rozhodujúcom čase pre región“ aj pre obe krajiny. Poukázal pritom na snahy nových sýrskych orgánov o prechodový proces a tiež na rok trvajúce prímerie v Libanone medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh, ktoré je podľa neho „denne spochybňované“.

Návšteva je dôležitá

Návšteva je dôležitá na „vyjadrenie podpory a solidarity s oboma krajinami, na získanie informácií o výzvach a sprostredkovanie posolstiev o tom, akú cestu v oboch krajinách by BR OSN uvítala“, dodal Žbogar. Priznal súčasne, že „vo vzťahoch medzi OSN a Sýriou stále panuje istá nedôvera, ktorú sa touto návštevou snažíme prekonať“. Delegácia zároveň v Damasku „odovzdá posolstvá o tom, čo od Sýrie očakávame v oblasti inkluzívnosti, boja proti terorizmu a ďalších otázkach,“ doplnil. Diplomati by sa mali stretnúť s novými sýrskymi orgánmi vrátane prezidenta Ahmada Šaru a v piatok a sobotu navštívia susedný Libanon.

Viac o téme: OSNSýriaLibanon
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Polícia zasahuje v Žiline pre podozrenie na únik neznámej látky
Polícia zasahuje v Žiline pre podozrenie na únik neznámej látky
Správy
David Key fičí na LIEKOCH, prestal sexovať: SPOVEĎ zakončil ostrým odkazom pre Bianku RUMANOVÚ!
David Key fičí na LIEKOCH, prestal sexovať: SPOVEĎ zakončil ostrým odkazom pre Bianku RUMANOVÚ!
Prominenti
Tréner Podbrezovej Štefan Markulík po domácej prehre s Trnavou
Tréner Podbrezovej Štefan Markulík po domácej prehre s Trnavou
Zoznam TV

Domáce správy

Prezident Pellegrini je vo
Prezident Pellegrini je vo Vatikáne: Pápež Lev XIV. ho prijal na osobnej audiencii
Domáce
Šokujúci nález v Bratislave!
Šokujúci nález v Bratislave! V chatke pri Prístavnom moste našli telo bez známok života
Domáce
FOTO TRAGICKÁ dopravná nehoda pri
TRAGICKÁ dopravná nehoda pri Nitre: Záchranné zložky v aute našli už len zhorené telo!
Domáce
Vianočný koncert Štátnej opery z Banskej Bystrice zaznie už tento týždeň v historickom centre Paríža
Vianočný koncert Štátnej opery z Banskej Bystrice zaznie už tento týždeň v historickom centre Paríža
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Prvá oficiálna návšteva: Delegácia Bezpečnostnej rady OSN pricestovala do Sýrie a Libanonu
Zahraničné
Civilista si pomýlil dron
Civilista si pomýlil dron s hračkou, odniesol si ho domov: Rozobral ho
Zahraničné
Simona Zacharová
Splnomocnenkyňa vlády SR Zacharová sa zúčastní na otvorení roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026
Zahraničné

Prominenti

Jasmina Alagič
Jasmina o KRÍZE s Rytmusom a rodinnom BOHATSTVE: Bola by som naivná, ak...
Domáci prominenti
Gwen Stefani
Speváčka Gwen Stefani ZASTAVILA ČAS: Ťahá jej na 60, ale... Tvár má ako bábika!
Zahraniční prominenti
Matthew Perry
2 roky od SMRTI hviezdy Priateľov: Odsúdili človeka, ktorý zneužíval jeho závislosť!
Zahraniční prominenti
David Key
David Key fičí na LIEKOCH, prestal sexovať: SPOVEĎ zakončil ostrým odkazom pre Bianku RUMANOVÚ!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO TÁTO nenápadná ilustrácia úplne
TÁTO nenápadná ilustrácia úplne vytočila internet: Nájdete 3 zvieratá a 2 predmety skôr, než čas vyprší?
Zaujímavosti
TOTO vám zubár nepovie:
TOTO vám zubár nepovie: V osmičkách sú bunky, ktoré dokážu regenerovať celé orgány! Nevyhadzujte ich
Zaujímavosti
Zvláštna snehová postava pobavila
Záhadná zimná postava obletela sociálne siete: Náhoda alebo geniálny žart? Virálna FOTKA baví internet
Zaujímavosti
Prečo prdíme a ako
Prečo prdíme a ako znížiť množstvo plynov
vysetrenie.sk

Dobré správy

Netradičné krémy, ktoré sú
Dva nové hity pre vašu kuchyňu, ktoré sú kulinárskym trendom: Počuli ste už o nich?
Domáce
Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce
Poradíme vám, na čo
Adventný kalendár UTOROK Viete, čo jete? Poradíme vám, na čo si dať pri kúpe potravín pozor
Domáce

Ekonomika

Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Ako sa dostať k peniazom z druhého piliera? Takéto sú pravidlá pre rok 2026!
Ako sa dostať k peniazom z druhého piliera? Takéto sú pravidlá pre rok 2026!
Dlho očakávané rozhodnutie vlády je tu: Schválila pomoc s cenami energií!
Dlho očakávané rozhodnutie vlády je tu: Schválila pomoc s cenami energií!
Aká je pravda o výške dôchodkov na Slovensku? Toto sú aktuálne čísla!
Aká je pravda o výške dôchodkov na Slovensku? Toto sú aktuálne čísla!

Varenie a recepty

Recept na linecké vianočné pečivo z pudingového prášku
Recept na linecké vianočné pečivo z pudingového prášku
Najlepšia kolekcia vianočných zákuskov a rezov. Až 20 receptov pre sladšie Vianoce.
Najlepšia kolekcia vianočných zákuskov a rezov. Až 20 receptov pre sladšie Vianoce.
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Výber receptov
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Rady a tipy

Šport

VIDEO Weiss po senzačnej prehre Slovana zúril: Po zápase sa usmievali, skoro som dostal infarkt!
VIDEO Weiss po senzačnej prehre Slovana zúril: Po zápase sa usmievali, skoro som dostal infarkt!
Niké liga
Bude olympiáda napokon bez najväčších hviezd? Vedenie NHL poslalo organizátorom veľavravný odkaz
Bude olympiáda napokon bez najväčších hviezd? Vedenie NHL poslalo organizátorom veľavravný odkaz
NHL
VIDEO Slafkovský a Regenda opäť skórovali, Nemec bol najvyťaženejším hráčom New Jersey
VIDEO Slafkovský a Regenda opäť skórovali, Nemec bol najvyťaženejším hráčom New Jersey
Zostrihy NHL
Mimoriadna česť, veľká pocta aj záväzok: Futbalové Česko usporiada ďalšiu vrcholnú akciu!
Mimoriadna česť, veľká pocta aj záväzok: Futbalové Česko usporiada ďalšiu vrcholnú akciu!
Reprezentácia

Auto-moto

Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Novinky
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Správy
Nový most na ceste II/526 je napriek problémom s pôvodným zhotoviteľom hotový
Nový most na ceste II/526 je napriek problémom s pôvodným zhotoviteľom hotový
Doprava

Kariéra a motivácia

Práca namiesto dávok prináša prvé výsledky: Čo sa mení pre ľudí v hmotnej núdzi?
Práca namiesto dávok prináša prvé výsledky: Čo sa mení pre ľudí v hmotnej núdzi?
Aktuality
10 desivých signálov, že je čas odísť z práce. Koľko z nich poznáte aj vy?
10 desivých signálov, že je čas odísť z práce. Koľko z nich poznáte aj vy?
Pracovné prostredie
Výpoveď pred Vianocami? Takto sa s tým vysporiadate bez stresu
Výpoveď pred Vianocami? Takto sa s tým vysporiadate bez stresu
Strata práce
Kariérna zmena bez stresu: Ako úspešne prejsť do úplne nového odvetvia
Kariérna zmena bez stresu: Ako úspešne prejsť do úplne nového odvetvia
Hľadám prácu

Technológie

Vedci práve teleportovali informáciu pomocou svetla: Tento míľnik nás približuje k funkčnému kvantovému internetu
Vedci práve teleportovali informáciu pomocou svetla: Tento míľnik nás približuje k funkčnému kvantovému internetu
Technológie
Masové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný text
Masové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný text
Bezpečnosť
DragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/h
DragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/h
Armádne technológie
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
Veda a výskum

Bývanie

10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych

Pre kutilov

Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Dvor a záhrada
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Údržba a opravy
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako sa obliecť na firemný večierok, aby ste nepôsobili
Móda
Ako sa obliecť na firemný večierok, aby ste nepôsobili "over the top": Toto skutočne funguje
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šokujúci nález v Bratislave!
Domáce
Šokujúci nález v Bratislave! V chatke pri Prístavnom moste našli telo bez známok života
TRAGICKÁ dopravná nehoda pri
Domáce
TRAGICKÁ dopravná nehoda pri Nitre: Záchranné zložky v aute našli už len zhorené telo!
AKTUÁLNE Únik neznámej látky
Domáce
AKTUÁLNE Únik neznámej látky v Žiline! Zasahujú polícia aj hasiči: Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu
Ilustračné foto
Domáce
Obľúbený reťazec sťahuje z predaja známy čaj: NEPITE ho, zistili v ňom pesticídy!

Ďalšie zo Zoznamu