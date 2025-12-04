Prvá oficiálna návšteva: Delegácia Bezpečnostnej rady OSN pricestovala do Sýrie a Libanonu

DAMASK - Delegácia Bezpečnostnej rady OSN pricestovala vo štvrtok do Sýrie, kde má naplánované stretnutia s viacerými sýrskymi predstaviteľmi a zástupcami občianskej spoločnosti, uviedla štátna agentúra SANA. Návšteva sa koná len niekoľko dní pred prvým výročím zosadenia dlhoročného vládcu Bašára Asada, pripomenula agentúra AFP.
Slovinský veľvyslanec pri OSN Samuel Žbogar na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol, že „návšteva Sýrie a Libanonu je prvou oficiálnou návštevou zástupcov Bezpečnostnej rady na Blízkom východe za posledných šesť rokov a vôbec prvou návštevou Sýrie“. AFP doplnila, že Slovinsko v súčasnosti predsedá BR OSN.
Podľa Žbogara sa cesta diplomatov OSN koná „v rozhodujúcom čase pre región“ aj pre obe krajiny. Poukázal pritom na snahy nových sýrskych orgánov o prechodový proces a tiež na rok trvajúce prímerie v Libanone medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh, ktoré je podľa neho „denne spochybňované“.
Návšteva je dôležitá
Návšteva je dôležitá na „vyjadrenie podpory a solidarity s oboma krajinami, na získanie informácií o výzvach a sprostredkovanie posolstiev o tom, akú cestu v oboch krajinách by BR OSN uvítala“, dodal Žbogar. Priznal súčasne, že „vo vzťahoch medzi OSN a Sýriou stále panuje istá nedôvera, ktorú sa touto návštevou snažíme prekonať“. Delegácia zároveň v Damasku „odovzdá posolstvá o tom, čo od Sýrie očakávame v oblasti inkluzívnosti, boja proti terorizmu a ďalších otázkach,“ doplnil. Diplomati by sa mali stretnúť s novými sýrskymi orgánmi vrátane prezidenta Ahmada Šaru a v piatok a sobotu navštívia susedný Libanon.