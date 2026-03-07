Tanečnica Eliška Lenčešová odhaľuje: Na ktorú CELEBRITU manžel najviac žiarlil?!

BRATISLAVA - Tanečná horúčka opäť stúpa! Obľúbená šou Let's Dance sa nezadržateľne blíži a na parket sa vracia aj šarmantná Eliška Lenčešová. Tá tento rok v tandeme s Kikom Baranom zabojuje už so svojím v poradí piatym partnerom. Pre jej manžela však tesná blízkosť iných mužov nie je úplne ideálna predstava!
Eliška Lenčešová patrí k stáliciam markizáckeho projektu Let's Dance a za štyri roky si prešla poriadnou školou života. Pri rekapitulácii svojich predchádzajúcich skúseností priznáva, že každý jeden muž po jej boku bol doslova iný vesmír. „Predošlí štyria boli ako život - naozaj som mala z každého rožka troška. Každý bol úplne iný aj povahovo, aj tanečne. Ja si myslím, že som sa veľmi veľa naučila za tieto štyri roky,“ bilancuje Eliška.
Hoci si pochvaľuje každú spoluprácu, jedno meno predsa len vyčnieva. „Tanečne to bol určite Kubo Jablonský, keďže sme aj veľmi dobre dopadli a tento ročník s ním ma veľmi bavil, bolo to naozaj tanečnejšie,“ priznala úprimne. Pre Elišku je však dôležitý aj psychologický aspekt: „Mňa to bavilo s každým partnerom, pretože mňa baví aj skúmať, akí sú, ako sa na nich naladiť, aby som ich čo najlepšie naučila tie veci.“
Práve ono "naladenie sa" na iného muža však môže byť v súkromí poriadnou skúškou ohňom. Eliškin manžel je totiž hokejista a športovci majú na emócie a blízkosť vlastný meter. „Môj manžel je tvrdý chalan – hokejista – čiže on sa mi to snažil nedávať úplne najavo, ale bolo to cítiť,“ prezradila tanečnica o žiarlivosti v ich vzťahu. „Stále sa niečo jemne povie, ale to sú len také podpichovačky.“
Tento ročník bude pre všetkých mimoriadne náročný, keďže konkurencia je nabitá víťazmi a tými najlepšími z minulých sérií. Tréningy sú v plnom prúde a Eliška nič nenecháva na náhodu. „Pripravený na sto percent nikto nikdy nebude, ale pripravujeme sa, baví nás to, takže sa teším na to veľmi,“ uzavrela. Je však predsa len niekto, z koho má Eliška po boku Kika Barana najväčšie obavy a je pre ňu najväčším strašiakom?
