Explózia zasiahla americké veľvyslanectvo v Nórsku! Na mieste sú desiatky policajtov: Začalo vyšetrovanie

OSLO - Nórska polícia v nedeľu informovala o výbuchu pred americkým veľvyslanectvom v hlavnom meste Oslo. Incident sa zaobišiel bez obetí či zranených, píše o tom agentúra AFP.

K explózii došlo okolo 1:00, uviedla osloská polícia vo vyhlásení s tým, že príčinu výbuchu nepozná. Verejnoprávna televízia NRK citovala veliteľa policajnej akcie Michaela Dellemyra, ktorý uviedol, že výbuch zasiahol vchod do konzulárneho oddelenia veľvyslanectva.

„Okolo 1:00 v noci sme dostali niekoľko hlásení o explózii. Krátko nato sme dorazili na miesto a potvrdili, že došlo k výbuchu, ktorý zasiahol americké veľvyslanectvo,“ povedal pre NRK s tým, že vzniknutá škoda je minimálna.

Explózia zasiahla americké veľvyslanectvo
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: X/RyanRozbiani)

„Nebudeme sa vyjadrovať k ničomu, čo sa týka druhu poškodenia, toho, čo vybuchlo, a podobných detailov, okrem toho, že došlo k výbuchu, pretože vyšetrovanie je ešte v počiatočnom štádiu“, povedal. Polícia vo vyhlásení uviedla, že vyšetrovatelia sú v kontakte s veľvyslanectvom ohľadom incidentu a na mieste je nasadený veľký počet policajtov. Neuviedli však, či incident pred veľvyslanectvom v Osle súvisí s prebiehajúcim konfliktom na Blízkom východe.

