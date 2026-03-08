MIMORIADNE Izrael znovu zaútočil na Bejrút! Trump obviňuje Irán z útoku na školu a odmieta pomoc Kurdov

TEHERÁN - Americké a izraelské útoky zasiahli v sobotu ropný sklad v Teheráne. Ide o prvý zaznamenaný útok na ropnú infraštruktúru islamskej republiky. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvoláva na iránske štátne médiá.
Aktualizované 6:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že hovoril s korunným princom Saudskej Arábie Muhammadom bin Salmánom o situácii na Blízkom východe a zopakoval ponuku ukrajinskej pomoci s odrážaním iránskych dronových útokov. Napísala o tom agentúra Reuters. ,,Ukrajina bojuje so Šáhedmi roky a všetci uznávajú, že žiadna iná krajina na svete v tom nemá také skúsenosti," uviedol Zelenskyj s odkazom na bezpilotné lietadlá iránskej výroby. ,,Sme pripravení pomôcť a očakávame, že naši ľudia tiež dostanú potrebnú podporu," dodal ukrajinský prezident na telegrame. Zelenskyj tiež uviedol, že predtým tento týždeň hovoril s lídrami Bahrajnu, Jordánska, Kuvajtu, Kataru a Spojených arabských emirátov.
Aktualizované 6:12 Rusko dostalo pokyn, aby Teheránu neposkytovalo informácie o vojne v Iráne, uviedol v sobotu osobitný vyslanec USA Steve Witkoff. Informuje o tom agentúra DPA. CNN a Washington Post s odvolaním sa na zdroje oboznámené s americkými spravodajskými službami informovali, že Kremeľ poskytuje Teheránu údaje o polohe a pohybe amerických vojakov, lodí a lietadiel. New York Times s odvolaním sa na amerických úradníkov informoval o podobných informáciách.
Aktualizované 6:10 Americký prezident Donald Trump v sobotu vylúčil zapojenie kurdských bojovníkov do vojny s Iránom, informuje o tom agentúra AFP. „Vylúčil som to, nechcem, aby Kurdi zasiahli. Nechcem, aby Kurdi utrpeli zranenia alebo boli zabití. Máme dobré vzťahy. Sú ochotní zasiahnuť, ale ja som im povedal, že naozaj nechcem, aby zasiahli,“ povedal prezident USA novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One s tým, že Washington nechce, aby bola vojna ešte zložitejšia, než už je.
Aktualizované 6:05 Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že „dve lietadlové lode“ z Veľkej Británie už nie sú potrebné na podporu jeho vojny na Blízkom východe. Ide o jeho najnovšiu kritiku postoja Londýna k prebiehajúcemu konfliktu v Iráne. Informujú o tom agentúry DPA a AFP.
Aktualizované 6:00 Prezident Donald Trump v sobotu obvinil Irán z útoku na dievčenskú školu v meste Mínáb v provincii Hormozgán na juhu krajiny. Informuje o tom agentúra AFP. „Myslíme si, že to urobil Irán. Pretože, ako viete, ich munícia je veľmi nepresná. Nemajú absolútne žiadnu presnosť,“ povedal prezident USA novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.
Aktualizované 5:55 Izraelské útoky zasiahli v sobotu večer baštu militantného hnutia Hizballáh na južnom predmestí libanonského hlavného mesta Bejrút, píše TASR podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na štátne médiá. „IDF (Izraelské ozbrojené sily) v súčasnosti útočia na infraštruktúru Hizballáhu na bejrútskom predmestí Dahíja. Neskôr poskytneme viac informácií,“ izraelská armáda uviedla na platforme Telegram. Hovorca izraelskej armády v sobotu doobeda vyzval na evakuáciu zostávajúcich obyvateľov južných predmestí Bejrútu.
„Ropný sklad v južnej časti Teheránu sa stal terčom útoku USA a sionistického režimu,“ uviedla štátna tlačová agentúra IRNA. Sklad sa nachádzal v blízkosti dôležitej ropnej rafinérie, ale agentúra IRNA informovala, že zariadenia rafinérie „neboli poškodené vojenskými útokmi“.