Nedeľa8. marec 2026, meniny má Alan, Alana, zajtra Františka

MIMORIADNE Izrael znovu zaútočil na Bejrút! Trump obviňuje Irán z útoku na školu a odmieta pomoc Kurdov

Dym stúpa po izraelskom leteckom útoku v Dahiyeh, južnom predmestí Bejrútu, v Libanone Zobraziť galériu (2)
Dym stúpa po izraelskom leteckom útoku v Dahiyeh, južnom predmestí Bejrútu, v Libanone (Zdroj: SITA/AP Photo/Hussein Malla)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

TEHERÁN - Americké a izraelské útoky zasiahli v sobotu ropný sklad v Teheráne. Ide o prvý zaznamenaný útok na ropnú infraštruktúru islamskej republiky. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvoláva na iránske štátne médiá.

Aktualizované 6:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že hovoril s korunným princom Saudskej Arábie Muhammadom bin Salmánom o situácii na Blízkom východe a zopakoval ponuku ukrajinskej pomoci s odrážaním iránskych dronových útokov. Napísala o tom agentúra Reuters. ,,Ukrajina bojuje so Šáhedmi roky a všetci uznávajú, že žiadna iná krajina na svete v tom nemá také skúsenosti," uviedol Zelenskyj s odkazom na bezpilotné lietadlá iránskej výroby. ,,Sme pripravení pomôcť a očakávame, že naši ľudia tiež dostanú potrebnú podporu," dodal ukrajinský prezident na telegrame. Zelenskyj tiež uviedol, že predtým tento týždeň hovoril s lídrami Bahrajnu, Jordánska, Kuvajtu, Kataru a Spojených arabských emirátov.

Aktualizované 6:12 Rusko dostalo pokyn, aby Teheránu neposkytovalo informácie o vojne v Iráne, uviedol v sobotu osobitný vyslanec USA Steve Witkoff. Informuje o tom agentúra DPA. CNN a Washington Post s odvolaním sa na zdroje oboznámené s americkými spravodajskými službami informovali, že Kremeľ poskytuje Teheránu údaje o polohe a pohybe amerických vojakov, lodí a lietadiel. New York Times s odvolaním sa na amerických úradníkov informoval o podobných informáciách.

Aktualizované 6:10 Americký prezident Donald Trump v sobotu vylúčil zapojenie kurdských bojovníkov do vojny s Iránom, informuje o tom agentúra AFP. „Vylúčil som to, nechcem, aby Kurdi zasiahli. Nechcem, aby Kurdi utrpeli zranenia alebo boli zabití. Máme dobré vzťahy. Sú ochotní zasiahnuť, ale ja som im povedal, že naozaj nechcem, aby zasiahli,“ povedal prezident USA novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One s tým, že Washington nechce, aby bola vojna ešte zložitejšia, než už je.

Aktualizované 6:05 Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že „dve lietadlové lode“ z Veľkej Británie už nie sú potrebné na podporu jeho vojny na Blízkom východe. Ide o jeho najnovšiu kritiku postoja Londýna k prebiehajúcemu konfliktu v Iráne. Informujú o tom agentúry DPA a AFP.

Aktualizované 6:00 Prezident Donald Trump v sobotu obvinil Irán z útoku na dievčenskú školu v meste Mínáb v provincii Hormozgán na juhu krajiny. Informuje o tom agentúra AFP. „Myslíme si, že to urobil Irán. Pretože, ako viete, ich munícia je veľmi nepresná. Nemajú absolútne žiadnu presnosť,“ povedal prezident USA novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.

Aktualizované 5:55 Izraelské útoky zasiahli v sobotu večer baštu militantného hnutia Hizballáh na južnom predmestí libanonského hlavného mesta Bejrút, píše TASR podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na štátne médiá. „IDF (Izraelské ozbrojené sily) v súčasnosti útočia na infraštruktúru Hizballáhu na bejrútskom predmestí Dahíja. Neskôr poskytneme viac informácií,“ izraelská armáda uviedla na platforme Telegram. Hovorca izraelskej armády v sobotu doobeda vyzval na evakuáciu zostávajúcich obyvateľov južných predmestí Bejrútu.

USA a Izrael zasiahli ropný sklad v Teheráne

„Ropný sklad v južnej časti Teheránu sa stal terčom útoku USA a sionistického režimu,“ uviedla štátna tlačová agentúra IRNA. Sklad sa nachádzal v blízkosti dôležitej ropnej rafinérie, ale agentúra IRNA informovala, že zariadenia rafinérie „neboli poškodené vojenskými útokmi“.

Plamene šľahajú zo zásobníka ropy južne od hlavného mesta Teheránu.
Zobraziť galériu (2)
Plamene šľahajú zo zásobníka ropy južne od hlavného mesta Teheránu.  (Zdroj: TASR/AP/Vahid Salemi)

Viac o téme: USAIránIzraelLibanonBlízky východRopný sklad
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Studená sprcha pre Biely
Studená sprcha pre Biely dom: Utajený dokument odhalil realitu! Útoky na Irán režim nezvrhnú
Zahraničné
Tvrdé slová z Bieleho
Tvrdé slová z Bieleho domu: Podľa Trumpa bude dnes Irán veľmi silno zasiahnutý!
Zahraničné
Prvý týždeň vojny v
Prvý týždeň vojny v Iráne: USA zasiahli tisíce cieľov a zničili desiatky lodí
Zahraničné
FOTO Plamene šľahajú zo zásobníka
ONLINE Izrael a USA kontrolujú iránsky vzdušný priestor: V Teheráne horí ropná rafinéria
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

Chystá sa veľká novinka:
Chystá sa veľká novinka: Lieky by ste mohli kúpiť aj mimo lekární! U Šaška uvažujú o ich predaji na čerpačkách
Domáce
Tragédia na salaši pri
Tragédia na salaši pri Ružomberku: Nahý muž sa na parkovisku dobodal, zraneniam podľahol
Domáce
Vzdušný úder na sídlo
Ministerstvo zahraničia bije na poplach: Slováci, do TÝCHTO krajín necestujte a opustite ich!
Domáce
Albánsky korunný princ Leka II. nitrianske biskupstvo
Albánsky korunný princ Leka II. nitrianske biskupstvo
Nitra

Zahraničné

FOTO Explózia zasiahla americké veľvyslanectvo
Explózia zasiahla americké veľvyslanectvo v Nórsku! Na mieste sú desiatky policajtov: Začalo vyšetrovanie
Zahraničné
FOTO Dym stúpa po izraelskom
MIMORIADNE Izrael znovu zaútočil na Bejrút! Trump obviňuje Irán z útoku na školu a odmieta pomoc Kurdov
Zahraničné
A-350 spoločnosti Air France
Dráma na palube: Repatriačný let sa musel vrátiť! Raketový útok
Zahraničné
Prípad, ktorý pobúril krajinu:
Prípad, ktorý pobúril krajinu: VIDEO Cyklista strčil kolenom do dievčatka a zhodil ho na zem! Súdne ťahanice
Zahraničné

Prominenti

Vizváryová mení rétoriku a
Vizváryová ide do útoku! S Kollárom sú na nože. Ostro zhodnotila Borisa... uf, to zabolí
Domáci prominenti
Baletný majster Vlastimil Harapes
Baletný majster Vlastimil Harapes (†77): Policajný spis odhalil odporné zverstvo
Domáci prominenti
Lásky známej plavovlásky: Slabosť
Lásky známej plavovlásky: Slabosť na Tomášov, ALE Zdeněk... Až pri ňom omladla! A zase je single
Osobnosti
Tanečnica Eliška Lenčešová odhaľuje:
Tanečnica Eliška Lenčešová odhaľuje: Na ktorú CELEBRITU manžel najviac žiarlil?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Myslíte si, že ľudia
Myslíte si, že ľudia okolo vás mrmlú? POZOR, váš mozog sa vám snaží povedať niečo veľmi dôležité!
Zaujímavosti
Za noc zarobila 13-tisíc
Za noc zarobila 13-tisíc eur, inokedy idú domov s OMRVINKAMI: Majiteľ siete striptíz klubov odhalil PIKANTNÉ zákulisie!
Zaujímavosti
Tieto prírodné látky pomáhajú
Tieto prírodné látky pomáhajú riediť krv: Zdravší prietok krvi a prevencia trombózy
vysetrenie.sk
Vraveli si to len
Vraveli si to len medzi sebou: Manželka astronauta z misie Apollo odhalila mrazivé detaily o stretnutiach s UFO!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce

Ekonomika

Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!
Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!

Šport

Juraj Slafkovský v Kalifornii: Online prenos zo zápasu Los Angeles Kings – Montreal Canadiens
Juraj Slafkovský v Kalifornii: Online prenos zo zápasu Los Angeles Kings – Montreal Canadiens
NHL
Prvé preteky v roku 2026: Online prenos z Veľkej ceny Austrálie
Prvé preteky v roku 2026: Online prenos z Veľkej ceny Austrálie
Formula 1
Krutá lekcia od favorita: Oslabené Slovensko v parahokejovom úvode podľahlo Kanade
Krutá lekcia od favorita: Oslabené Slovensko v parahokejovom úvode podľahlo Kanade
Parašport
Čaká nás svetlá budúcnosť! Slovenská štafeta predviedla fantastický výkon a prepísala históriu
Čaká nás svetlá budúcnosť! Slovenská štafeta predviedla fantastický výkon a prepísala históriu
Biatlon

Auto-moto

Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky

Kariéra a motivácia

Chcete lepší plat alebo novú prácu? Týchto 5 spôsobov, ako zvýšiť kvalifikáciu, môže zmeniť vašu kariéru
Chcete lepší plat alebo novú prácu? Týchto 5 spôsobov, ako zvýšiť kvalifikáciu, môže zmeniť vašu kariéru
Kurzy a štúdium
Veľký pracovný horoskop na marec: Tieto znamenia môžu získať novú prácu, iným hrozí napätie v kancelárii
Veľký pracovný horoskop na marec: Tieto znamenia môžu získať novú prácu, iným hrozí napätie v kancelárii
O práci s humorom
Wellbeing v práci už nie je luxus: Prečo firmy riešia duševnú pohodu zamestnancov viac než kedykoľvek predtým
Wellbeing v práci už nie je luxus: Prečo firmy riešia duševnú pohodu zamestnancov viac než kedykoľvek predtým
Prostredie práce
Máte pripravený plán B, ak by ste o prácu prišli zajtra?
Máte pripravený plán B, ak by ste o prácu prišli zajtra?
Strata práce

Varenie a recepty

Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Rady a tipy
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Rady a tipy

Technológie

USB-C mal vyriešiť chaos s káblami. Analytici hovoria, že priniesol nové problémy
USB-C mal vyriešiť chaos s káblami. Analytici hovoria, že priniesol nové problémy
Technológie
Tabletka, ktorú mnohí berú preventívne proti rakovine čreva, nemusí fungovať, hovoria vedci. Môže dokonca uškodiť
Tabletka, ktorú mnohí berú preventívne proti rakovine čreva, nemusí fungovať, hovoria vedci. Môže dokonca uškodiť
Veda a výskum
USB port na routeri väčšina ľudí úplne ignoruje. Pritom dokáže robiť veci, o ktorých mnohí nemajú tušenie
USB port na routeri väčšina ľudí úplne ignoruje. Pritom dokáže robiť veci, o ktorých mnohí nemajú tušenie
Návody
Koniec plastovému odpadu? Vedci predstavili plast vyrobený z mlieka, ktorý sa rozloží do 13 týždňov
Koniec plastovému odpadu? Vedci predstavili plast vyrobený z mlieka, ktorý sa rozloží do 13 týždňov
Veda a výskum

Bývanie

Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?

Pre kutilov

Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Záhrada
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Recepty
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Keď sa ženy podporujú: Herečka Milena Minichová či Deni Atlas oslávili MDŽ skvelou cvičebnou rutinou
Slovenské celebrity
Keď sa ženy podporujú: Herečka Milena Minichová či Deni Atlas oslávili MDŽ skvelou cvičebnou rutinou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dym stúpa po izraelskom
Zahraničné
MIMORIADNE Izrael znovu zaútočil na Bejrút! Trump obviňuje Irán z útoku na školu a odmieta pomoc Kurdov
Chystá sa veľká novinka:
Domáce
Chystá sa veľká novinka: Lieky by ste mohli kúpiť aj mimo lekární! U Šaška uvažujú o ich predaji na čerpačkách
A-350 spoločnosti Air France
Zahraničné
Dráma na palube: Repatriačný let sa musel vrátiť! Raketový útok
Prípad, ktorý pobúril krajinu:
Zahraničné
Prípad, ktorý pobúril krajinu: VIDEO Cyklista strčil kolenom do dievčatka a zhodil ho na zem! Súdne ťahanice

Ďalšie zo Zoznamu