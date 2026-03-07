Tragédia na salaši pri Ružomberku: Nahý muž sa na parkovisku dobodal, zraneniam podľahol

RUŽOMBEROK - Nedeľné popoludnie pri známom salaši neďaleko Ružomberka sa zmenilo na miesto hrôzy. Na parkovisku sa odohrala nepochopiteľná tragédia, pri ktorej prišiel o život 46-ročný muž. Podľa svedkov sa správal mimoriadne bizarne – najskôr sa vyzliekol do naha a následne sa pred zrakmi prítomných opakovane bodal nožom. Napriek rýchlemu zásahu záchranárov svojim zraneniam na mieste podľahol.
Informuje o tom televízia JOJ. Situácia na parkovisku pred obľúbeným reštauračným zariadením bola mimoriadne dramatická. Policajné hliadky prijali niekoľko tiesňových volaní o mužovi, ktorý sa pohybuje po priestranstve bez oblečenia a správa sa nepríčetne. Keď však na miesto dorazili záchranné zložky, muž už ležal za strieborným vozidlom s bratislavskou poznávacou značkou v kaluži krvi.
Žiaľ, 46-ročnému mužovi už pomoc nebola platná. Podľa informácií televízie si zranenia, ktorým na mieste podľahol, spôsobil sám opakovaným bodaním. Hovorkyňa KR PZ v Žiline Zuzana Šefčíková potvrdila, že polícia prípad vyšetruje. „V súvislosti s uvedenou udalosťou poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Ružomberok začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ uviedla.
Dôvody, ktoré muža viedli k takémuto zúfalému a drastickému konaniu, zostávajú zatiaľ záhadou a sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Salaš aj napriek tragédii pokračoval v prevádzke, hoci atmosféra na mieste zostala po krvavom incidente pochopiteľne napätá.