Chystá sa veľká novinka: Lieky by ste mohli kúpiť aj mimo lekární! U Šaška uvažujú o ich predaji na čerpačkách

BRATISLAVA - Niektoré voľnopredajné lieky by ste si mohli čoskoro mohli zakúpiť nie len v lekárňach, ale aj na čerpacích staniciach.
Upozornil na to portál tvnoviny.sk. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) uviedol, že musia byť jasne stanovené podmienky distribúcie, predaja aj skladovania. Všetko toto teraz ministerstvo analyzuje, aby bol takýto predaj bezpečný. Až následne dôjde k úprave legislatívy.
Nešlo by o nič nezvyčajné. V susednom Česku si napríklad na čerpacích staniciach viete kúpiť niektoré druhy liekov, ktoré nie sú na recept, už niekoľko rokov. Ide napríklad o lieky proti bolesti, horúčke, bolesti hrdla či na zažívacie ťažkosti.
Nie vždy má totiž pacient v blízkosti po ruke pohotovostnú lekáreň. Nakoľko veľa čerpacích staníc funguje nonstop, mnohým by to mohlo pomôcť dostať sa aspoň k základným voľnopredajným liekom. Personál čerpacích staníc by na ich predaj musel byť zaškolený.