Dráma na palube: Repatriačný let sa musel vrátiť! Raketový útok

PARÍŽ - Francúzsko sa snaží dostať svojich občanov z napätej oblasti Blízkeho východu. Jeden z evakuačných letov však musel počas misie náhle zmeniť smer – bezpečnostná situácia sa totiž prudko zhoršila.
Evakuačný let sa musel otočiť
Francúzsky repatriačný let smerujúci do Dubaja sa musel v priebehu operácie otočiť a vrátiť späť. Dôvodom bol raketový útok v oblasti, kam mal stroj letieť, aby vyzdvihol francúzskych občanov uviaznutých v regióne.
Lietadlo spoločnosti Air France si francúzska vláda prenajala na prevoz občanov späť do Paríža. Operácia však narazila na vážne bezpečnostné riziko.
„Táto situácia ukazuje, aká nestabilná je momentálne bezpečnostná situácia v regióne a aké náročné sú evakuačné operácie,“ uviedol francúzsky minister dopravy Philippe Tabarot.
Bezpečnosť má prednosť
Podľa ministra si vláda uvedomuje, že francúzski občania, ktorí zostali v krízovej oblasti, očakávajú čo najrýchlejší návrat domov. Zároveň však zdôraznil, že evakuácia sa môže uskutočniť len vtedy, keď budú splnené všetky bezpečnostné podmienky.
Air France pôvodne oznámila plánovaný repatriačný let v spolupráci s francúzskym ministerstvom zahraničných vecí. Krátko nato však prišla informácia o jeho pozastavení.
„Vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v cieľovej oblasti bol tento evakuačný let prerušený,“ uviedla spoločnosť a dodala, že ochrana cestujúcich aj posádky má absolútnu prioritu.
Lietadlo sa nakoniec vrátilo do Paríža bez pasažierov.
Tisíce Francúzov chcú odísť
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot televízii TF1 povedal, že približne 5000 francúzskych občanov sa chce z oblasti dostať preč.
Z nich sa zatiaľ podarilo evakuovať asi 750 ľudí. Jeden z repatriačných letov dorazil vo štvrtok do mesta Orléans.
Evakuáciu organizuje aj Nemecko
Podobné operácie prebiehajú aj v ďalších európskych krajinách. Nemecko už začalo s odsunom svojich občanov z regiónu.
Vo štvrtok pristálo vo Frankfurte nad Mohanom prvé lietadlo z Ománu. Na palube bolo podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula viac než 250 ľudí.
Ďalšie evakuačné lety majú nasledovať.