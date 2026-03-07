Prípad, ktorý pobúril krajinu: VIDEO Cyklista strčil kolenom do dievčatka a zhodil ho na zem! Súdne ťahanice

BRUSEL - Prípad, ktorý pred rokmi pobúril Belgicko aj sociálne siete, má po dlhom právnom boji nový zvrat. Otec päťročnej Neie, Patrick Mpasa, ktorý zverejnil video zachytávajúce cyklistu zrážajúceho jeho dcéru počas rodinnej prechádzky, napokon uspel na súde po tom, čo ho samotný cyklista zažaloval za ohováranie.
Incident sa odohral na Štedrý deň 2020 v zasneženom prírodnom parku Baraque Michel, pripomínajú noviny The Sun. Na záberoch je vidieť, ako cyklista Jacques D. prichádza zozadu k rodine kráčajúcej po úzkej cestičke. Namiesto toho, aby spomalil, obchádza dieťa z boku a v momente, keď ho míňa, vystrčí koleno. Jeho náraz zhodí malú Neiu na zem. Mpasa tvrdil, že cyklistu dobehol a zastavil, no ten neprejavil žiadnu ľútosť.
Video sa rýchlo stalo virálnym a vyvolalo vlnu pobúrenia. Cyklista bol pôvodne odsúdený na podmienečný trest a symbolické odškodné vo výške jedného eura, pričom súd vtedy konštatoval, že verejná kritika na sociálnych sieťach bola pre neho dostatočným trestom. Neskôr však Jacques D. zažaloval otca dievčatka za ohováranie, pričom tvrdil, že po zverejnení videa sa cítil ohrozený a bál sa vychádzať z domu. V apríli 2023 súd rozhodol v jeho prospech a Mpasa mal zaplatiť takmer 4-tisíc libier (cca 4 600 eur) odškodného.
Zásadný obrat v prípade
Po odvolaní však prišiel zásadný obrat. Odvolací súd v Liège pôvodný verdikt zrušil a rozhodol, že zverejnenie videa bolo prejavom slobody slova a príspevkom k verejnej diskusii o bezpečnosti chodcov a cyklistov. Súd zároveň konštatoval, že video cyklistu nijako konkrétne neidentifikovalo a neobsahovalo jeho osobné údaje. Jacques D. nepredložil dôkazy o tom, že by bol v dôsledku videa terčom konkrétnych útokov. Naopak, on sám bol napokon zaviazaný uhradiť súdne trovy vo výške 1 700 libier (takmer 2000 eur).
Mpasa opakovane zdôrazňoval, že jeho cieľom nebola pomsta, ale upozornenie na nebezpečné situácie na spoločných chodníkoch. Podľa rodiny by cyklista v prípade, že išlo o nehodu, zastavil a presvedčil sa, či je dieťa v poriadku. Jeho reakcia a útek z miesta boli podľa nich dôvodom, prečo sa rozhodli video zverejniť.