Sobota7. marec 2026, meniny má Tomáš, zajtra Alan, Alana

Prípad, ktorý pobúril krajinu: VIDEO Cyklista strčil kolenom do dievčatka a zhodil ho na zem! Súdne ťahanice

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Repro foto X/ImMeme0)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRUSEL - Prípad, ktorý pred rokmi pobúril Belgicko aj sociálne siete, má po dlhom právnom boji nový zvrat. Otec päťročnej Neie, Patrick Mpasa, ktorý zverejnil video zachytávajúce cyklistu zrážajúceho jeho dcéru počas rodinnej prechádzky, napokon uspel na súde po tom, čo ho samotný cyklista zažaloval za ohováranie.

Incident sa odohral na Štedrý deň 2020 v zasneženom prírodnom parku Baraque Michel, pripomínajú noviny The Sun. Na záberoch je vidieť, ako cyklista Jacques D. prichádza zozadu k rodine kráčajúcej po úzkej cestičke. Namiesto toho, aby spomalil, obchádza dieťa z boku a v momente, keď ho míňa, vystrčí koleno. Jeho náraz zhodí malú Neiu na zem. Mpasa tvrdil, že cyklistu dobehol a zastavil, no ten neprejavil žiadnu ľútosť.

Video sa rýchlo stalo virálnym a vyvolalo vlnu pobúrenia. Cyklista bol pôvodne odsúdený na podmienečný trest a symbolické odškodné vo výške jedného eura, pričom súd vtedy konštatoval, že verejná kritika na sociálnych sieťach bola pre neho dostatočným trestom. Neskôr však Jacques D. zažaloval otca dievčatka za ohováranie, pričom tvrdil, že po zverejnení videa sa cítil ohrozený a bál sa vychádzať z domu. V apríli 2023 súd rozhodol v jeho prospech a Mpasa mal zaplatiť takmer 4-tisíc libier (cca 4 600 eur) odškodného.

Zásadný obrat v prípade

Po odvolaní však prišiel zásadný obrat. Odvolací súd v Liège pôvodný verdikt zrušil a rozhodol, že zverejnenie videa bolo prejavom slobody slova a príspevkom k verejnej diskusii o bezpečnosti chodcov a cyklistov. Súd zároveň konštatoval, že video cyklistu nijako konkrétne neidentifikovalo a neobsahovalo jeho osobné údaje. Jacques D. nepredložil dôkazy o tom, že by bol v dôsledku videa terčom konkrétnych útokov. Naopak, on sám bol napokon zaviazaný uhradiť súdne trovy vo výške 1 700 libier (takmer 2000 eur).

Mpasa opakovane zdôrazňoval, že jeho cieľom nebola pomsta, ale upozornenie na nebezpečné situácie na spoločných chodníkoch. Podľa rodiny by cyklista v prípade, že išlo o nehodu, zastavil a presvedčil sa, či je dieťa v poriadku. Jeho reakcia a útek z miesta boli podľa nich dôvodom, prečo sa rozhodli video zverejniť.

Viac o téme: CyklistaSúd BelgickoZhodenie dieťaťa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Polícia rieši opitých cyklistov: V Trebišove namerali až 1,63 promile alkoholu
Domáce
Šokovaní policajti aj vodiči:
Šokovaní policajti aj vodiči: VIDEO Kolobežkár si to namieril cez D1, po zastavení zaplakal
Domáce
FOTO Takmer sa stala tragédia!
Takmer sa stala tragédia! Polícia vyšetruje v okrese Galanta večernú zrážku auta a cyklistu
Domáce
Cyklista jazdiaci v protismere
Dráma na ceste pri Pezinku: VIDEO Cyklista jazdil v protismere, narazil do auta
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

Tragédia na salaši pri
Tragédia na salaši pri Ružomberku: Nahý muž sa na parkovisku dobodal, zraneniam podľahol
Domáce
Vzdušný úder na sídlo
Ministerstvo zahraničia bije na poplach: Slováci, do TÝCHTO krajín necestujte a opustite ich!
Domáce
Zásah horských záchranárov v
Pád na zľadovatenom chodníku vo Vrátnej: Horskí záchranári pomáhali zranenej turistke
Domáce
Albánsky korunný princ Leka II. nitrianske biskupstvo
Albánsky korunný princ Leka II. nitrianske biskupstvo
Nitra

Zahraničné

Prípad, ktorý pobúril krajinu:
Prípad, ktorý pobúril krajinu: VIDEO Cyklista strčil kolenom do dievčatka a zhodil ho na zem! Súdne ťahanice
Zahraničné
FOTO Plamene šľahajú zo zásobníka
ONLINE Izrael a USA kontrolujú iránsky vzdušný priestor: V Teheráne horí ropná rafinéria
Zahraničné
FOTO Jonathan Gavalas (†36) sa
ŠOKUJÚCE Muža (†36) si AI omotala okolo prsta, napokon spáchal SAMOVRAŽDU! Rodina obete žaluje spoločnosť Google
Zahraničné
Na snímke ľudia si
Izraelské útoky v Libanone podľa Bejrútu zabili 294 ľudí a 1023 zranili
Zahraničné

Prominenti

Tanečnica Eliška Lenčešová odhaľuje:
Tanečnica Eliška Lenčešová odhaľuje: Na ktorú CELEBRITU manžel najviac žiarlil?!
Domáci prominenti
FOTO Eva Mendes a Ryan
Konečne! Zaľúbenci Eva Mendes a Ryan Gosling na jednom pódiu po viac ako 10 rokoch! Čo sa deje?
Zahraniční prominenti
Kavaschová zostala pri pohľade
Známa moderátorka sa pred kamerami odviazala: Nadvihla si blúzku a… Ježiši kriste, skríkla Kavaschová
Domáci prominenti
FOTO Zuzana Plačková dala pokrstiť
Veľký deň u Plačkovej: Krst malej Ayany ako z rozprávky! Aha, kto sa stal krstnými rodičmi
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Za noc zarobila 13-tisíc
Za noc zarobila 13-tisíc eur, inokedy idú domov s OMRVINKAMI: Majiteľ siete striptíz klubov odhalil PIKANTNÉ zákulisie!
Zaujímavosti
Tieto prírodné látky pomáhajú
Tieto prírodné látky pomáhajú riediť krv: Zdravší prietok krvi a prevencia trombózy
vysetrenie.sk
Vraveli si to len
Vraveli si to len medzi sebou: Manželka astronauta z misie Apollo odhalila mrazivé detaily o stretnutiach s UFO!
Zaujímavosti
Žena visela na lanovke!
Chcela vystrašiť sestru, no uviazla v pasci 20 metrov nad zemou: VIDEO hororového momentu na lanovke mrazí v chrbte!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce

Ekonomika

3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!
Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!
Ošiaľ z vlaňajška sa nekoná: Záujem o dlhopisy pre ľudí postupne upadá, stihne ich štát vôbec predať?
Ošiaľ z vlaňajška sa nekoná: Záujem o dlhopisy pre ľudí postupne upadá, stihne ich štát vôbec predať?

Šport

Kanada – Slovensko: Online prenos z parahokejového zápasu na ZPH 2026
Kanada – Slovensko: Online prenos z parahokejového zápasu na ZPH 2026
ZOH 2026 Miláno Cortina
Čaká nás svetlá budúcnosť! Slovenská štafeta predviedla fantastický výkon a prepísala históriu
Čaká nás svetlá budúcnosť! Slovenská štafeta predviedla fantastický výkon a prepísala históriu
Biatlon
Slovan prekvapenie nedopustil a zvýšil náskok na čele, Košice s hladkým triumfom proti Trenčínu
Slovan prekvapenie nedopustil a zvýšil náskok na čele, Košice s hladkým triumfom proti Trenčínu
Niké liga
Spartak Trnava konečne prelomil sériu prehier: Zo Žiliny si odváža všetky body
Spartak Trnava konečne prelomil sériu prehier: Zo Žiliny si odváža všetky body
Niké liga

Auto-moto

Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky

Kariéra a motivácia

Chcete lepší plat alebo novú prácu? Týchto 5 spôsobov, ako zvýšiť kvalifikáciu, môže zmeniť vašu kariéru
Chcete lepší plat alebo novú prácu? Týchto 5 spôsobov, ako zvýšiť kvalifikáciu, môže zmeniť vašu kariéru
Kurzy a štúdium
Veľký pracovný horoskop na marec: Tieto znamenia môžu získať novú prácu, iným hrozí napätie v kancelárii
Veľký pracovný horoskop na marec: Tieto znamenia môžu získať novú prácu, iným hrozí napätie v kancelárii
O práci s humorom
Wellbeing v práci už nie je luxus: Prečo firmy riešia duševnú pohodu zamestnancov viac než kedykoľvek predtým
Wellbeing v práci už nie je luxus: Prečo firmy riešia duševnú pohodu zamestnancov viac než kedykoľvek predtým
Prostredie práce
Máte pripravený plán B, ak by ste o prácu prišli zajtra?
Máte pripravený plán B, ak by ste o prácu prišli zajtra?
Strata práce

Varenie a recepty

Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Rady a tipy
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Rady a tipy

Technológie

Tabletka, ktorú mnohí berú preventívne proti rakovine čreva, nemusí fungovať, hovoria vedci. Môže dokonca uškodiť
Tabletka, ktorú mnohí berú preventívne proti rakovine čreva, nemusí fungovať, hovoria vedci. Môže dokonca uškodiť
Veda a výskum
USB port na routeri väčšina ľudí úplne ignoruje. Pritom dokáže robiť veci, o ktorých mnohí nemajú tušenie
USB port na routeri väčšina ľudí úplne ignoruje. Pritom dokáže robiť veci, o ktorých mnohí nemajú tušenie
Návody
Koniec plastovému odpadu? Vedci predstavili plast vyrobený z mlieka, ktorý sa rozloží do 13 týždňov
Koniec plastovému odpadu? Vedci predstavili plast vyrobený z mlieka, ktorý sa rozloží do 13 týždňov
Veda a výskum
AI dostala najťažší test v histórii. Vedci chceli zistiť, či už dosiahla ľudskú inteligenciu. Výsledok ukázal jej skutočné limity
AI dostala najťažší test v histórii. Vedci chceli zistiť, či už dosiahla ľudskú inteligenciu. Výsledok ukázal jej skutočné limity
Umelá inteligencia

Bývanie

Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa

Pre kutilov

Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Recepty
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takmer každá žena robí túto chybu vo vzťahu: A potom sa čuduje, prečo muž odíde
Partnerské vzťahy
Takmer každá žena robí túto chybu vo vzťahu: A potom sa čuduje, prečo muž odíde
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Prípad, ktorý pobúril krajinu:
Zahraničné
Prípad, ktorý pobúril krajinu: VIDEO Cyklista strčil kolenom do dievčatka a zhodil ho na zem! Súdne ťahanice
Plamene šľahajú zo zásobníka
Zahraničné
ONLINE Izrael a USA kontrolujú iránsky vzdušný priestor: V Teheráne horí ropná rafinéria
Tragédia na salaši pri
Domáce
Tragédia na salaši pri Ružomberku: Nahý muž sa na parkovisku dobodal, zraneniam podľahol
Vzdušný úder na sídlo
Domáce
Ministerstvo zahraničia bije na poplach: Slováci, do TÝCHTO krajín necestujte a opustite ich!

Ďalšie zo Zoznamu