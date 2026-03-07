Vraveli si to len medzi sebou: Manželka astronauta z misie Apollo odhalila mrazivé detaily o stretnutiach s UFO!

LONDÝN - Vdova po známom astronautovi z misie Apollo 14 tvrdí, že jej manžel počas života otvorene hovoril o zvláštnych objektoch, ktoré mali astronauti pozorovať vo vesmíre. Podľa jej slov o podobných skúsenostiach rozprávali viacerí členovia amerického vesmírneho programu, no verejnosť sa o nich nikdy oficiálne nedozvedela.
Anita Mitchellová, bývalá manželka astronauta Edgara Mitchella, ktorý sa v roku 1971 zapísal do histórie ako šiesty človek, ktorý kráčal po povrchu Mesiaca, tvrdí, že jej manžel bol presvedčený o existencii neidentifikovaných lietajúcich objektov. Podľa nej nešlo len o jeho osobný názor, podobné skúsenosti mali mať aj ďalší astronauti či piloti zapojení do amerických vesmírnych misií.
Zvláštne lietajúce telesá
Mitchellová spomína napríklad stretnutie s astronautom Leroyom Gordonom Cooperom Jr., jedným z členov programu Mercury, informuje Daily Mail. Ten sa mal počas spoločenského stretnutia u nich doma zmieniť o pozorovaní objektu, ktorý nedokázal identifikovať. Podľa jeho slov išlo o niečo, čo sa pohybovalo rýchlosťou a vo výške, akú vtedy nedokázala dosiahnuť žiadna známa technológia.
Podobné skúsenosti mali podľa jej tvrdení aj iní astronauti. Spomenula napríklad Jamesa McDivitta, ktorý počas svojej misie hlásil pozorovanie neznámeho objektu vo vesmíre. Niektorí piloti mali dokonca naraziť na zvláštne lietajúce telesá aj počas letov v atmosfére Zeme.
Informácie sa nedostali na verejnosť
Edgar Mitchell bol podľa svojej bývalej manželky presvedčený, že informácie o takýchto pozorovaniach sa zámerne nedostávali na verejnosť. Domnieval sa, že vlády majú k dispozícii viac údajov o nevysvetliteľných javoch, než pripúšťajú. Bývalý kapitán amerického námorníctva a člen posádky Apollo 14 bol s Anitou Mitchellovou ženatý viac než desať rokov. Zomrel v roku 2016, len niekoľko dní pred 45. výročím historickej misie, počas ktorej pristál na Mesiaci.
Počas života sa Mitchell viackrát vyjadroval k téme mimozemského života a tvrdil, že existujú dôkazy, ktoré by podľa neho mali byť zverejnené. V roku 2009 dokonca vyzval na odtajnenie dokumentov týkajúcich sa pozorovaní UFO. Anita Mitchellová sa k týmto spomienkam vracia aj vo svojej novej knihe You Don’t Look Like An Astronaut’s Wife, v ktorej opisuje zákulisie života astronautov aj rozhovory, ktoré viedli mimo oficiálnych vyhlásení. Podľa nej nastal čas, aby sa o podobných príbehoch začalo hovoriť otvorenejšie.