Izraelské útoky brzdia obnovu Libanonu: HRW varuje pred vojnovými zločinmi

BEJRÚT - Opakované izraelské útoky na civilné objekty v južnom Libanone a na zariadenia používané na obnovu krajiny počas tohto roka porušovali vojnové právo, varovala v pondelok organizácia Human Rights Watch (HRW). Podľa nej môžu tieto útoky predstavovať vojnové zločiny, informuje o tom agentúra DPA.
Obyvatelia Libanonu a predstavitelia miestnych samospráv pre HRW uviedli, že útoky Izraela spomalili obnovu krajiny a oddialili návrat desaťtisícov vysídlených osôb.
Zničená civilná infraštruktúra
HRW vyšetrovala útoky na sklady ťažkých strojov aj na cementáreň a asfaltáreň vo viacerých regiónoch južného Libanonu. Podľa organizácie bolo zničených viac ako 360 buldozérov, bagrov a iného vybavenia, ako aj továreň, v ktorej pracovalo približne 60 ľudí. Majitelia poškodeného vybavenia uviedli, že stroje sa používali na odstraňovanie trosiek a obnovu civilnej infraštruktúry.
Izraelská armáda vo svojich vyhláseniach tvrdila, že vybavenie bolo napojené na libanonské militantné hnutie Hizballáh. HRW však v zasiahnutých lokalitách alebo v ich blízkosti nenašla žiadne dôkazy o vojenských cieľoch.
Medzinárodné právo ignorované?
Organizácia tiež zdôraznila, že podľa medzinárodného práva potenciálne budúce využitie civilnej infraštruktúry na vojenské účely automaticky nerobí tieto objekty zákonnými cieľmi. HRW Izrael vyzvala, aby útoky na civilnú infraštruktúru zastavil, no krajina sa k správe organizácie zatiaľ nevyjadrila.
Izrael pokračuje v útokoch na Libanon a udržiava svoje jednotky v piatich oblastiach na juhu krajiny napriek prímeriu z novembra 2024, ktoré malo ukončiť boje medzi židovským štátom a militantnou skupinou podporovanou Iránom. Libanonská vláda sa zaviazala odzbrojiť Hizballáh pre tlak z USA a z obavy pred rozšírením izraelských útokov.