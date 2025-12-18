Nečakané odhalenie! Takto žije bývalý sýrsky diktátor Asad: V Moskve pracuje ako bežný smrteľník

MOSKVA – Bývalý sýrsky prezident Baššár al-Asad bol ešte pred nejakým obdobím vládca celej krajiny. Nepokoje v Sýrii ale spôsobili, že prezident musel aj s rodinou utiecť do azylu. Ten začal hľadať u svojho dlhoročného spojenca, prezidenta Vladimira Putina. V Rusku tak dostal šancu na nový život.
Prezident, za vlády ktorého vypukla v Sýrii občianska vojna, utiekol do azylu. Baššár al-Asad stratil v Rusku kontakt s politikou. Ako píše The Guardian, prezident Vladimir Putin ho odsunul na vedľajšiu koľaj. Asad, ako jeden z najdlhšie slúžiacich prezidentov na Blízkom východe sa v súčasnej dobe učí ruštinu a pracuje v sektore, ktorý je úplne odrezaný od politického života.
Stratil moc aj vplyv
Asadov režim by v Sýrii padol zrejme skôr, ale vládca sa mohol roky spoliehať na podporu Ruskej federácie. Keď ale požiadal o azyl a utiekol, v Sýrii zanechal aj svoju moc. Pre Putina už prestal byť z politického hľadiska užitočný. V azyle je síce o neho aj celú rodinu postarané, ale má obmedzený pohyb, komunikáciu aj schopnosť zapájať sa do verejného politického života. Ruský veľvyslanec v Iraku Elbrus Kutašev to zhrnul nasledovne: "(Asad) nemá na území Ruskej federácie právo vykonávať žiadnu mediálnu ani politickú činnosť."
Pobyt v Rusku
Pobyt Asada v Rusku zostáva pre verejnosť v tajnosti, no napriek tomu sa na povrch dostali informácie, že s rodinou sa mal usadiť pri Moskve v Rubľovke. Ide o mestskú štvrť v západnej časti metropoly, kde bývajú len významné ruské elity. Niektorý člen rodiny občas vycestuje do Spojených arabských emirátov (SAE). I keď majú dostatok peňazí a sú finančne až nadpriemerne zabezpečení, Asadova rodina pociťuje, že žije v úplnej izolácii.
"Je to veľmi tichý život. (Baššár al-Asad) má len veľmi malý, ak vôbec nejaký, kontakt s okolitým svetom," uvádza nemenovaný člen rodiny.
Ešte predtým, ako Asad vstúpil do politiky, si kariéru rozbiehal ako nádejný oftalmológ. V Rusku, kde sa nemá ako dostať do kontaktu s politikou, sa napokon vrátil k tomuti odboru. Okrem toho sa učí aj po rusky. Ešte pred občianskou vojnou mal prax v Damasku. Peniaze síce nepotrebuje, ale v Moskve sa môžu stať jeho pacientmi bohatí Rusi moskovskej elity.
Manželka a deti
Ruský prezident dal Asadovi jasne najavo, že keď sýrsky vládca prišiel o moc, už nie je vplyvná osoba. Z hľadiska politickej moci je pre Putina doslova bezvýznamný pešiak. Bývalý vládca mal v azyle iné problémy. Jeho manželka Asma dostala leukémiu a je pod drobnohľadom ruských doktorov. V súčasnej dobe má byť jej stav stabilizovaný.
Dcéra Zein (22) mala len nedávno ukončiť štúdium na elitnej ruskej univerzite MGIMO. Rodičia prišli na dcérine promócie, ale držali sa v ústraní a ani sa nefotili na pódiu tak, ako ostatné rodiny. Zein získala titul z medzinárodných vzťahov.
Asadov syn Háfiz sa na verejnosti veľmi neukazuje a obmedzil aj svoju aktivitu na sociálnych sieťach. Kedysi bol považovaný za nástupcu svojho otca v prezidentskom kresle. Na Telegrame opísal vlastnú verziu úteku z krajiny. Tvrdil, že nechceli opustiť svojich spojencov v Sýrii, ale že Moskva im prikázala utiecť. Tretí a najmladší syn Karim bol nádejný športovec. Častokrát cestoval s bratom do SAE. Matka o ňom na sociálnych sieťach ešte v roku 2022 prezradila, že je jej zo všetkých detí najviac podobný, venuje sa boxu a učí sa po čínsky.