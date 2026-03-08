Tornáda v USA si vyžiadali najmenej osem obetí! Oklahoma a Michigan hlásia obrovské škody

WASHINGTON - Centrálne oblasti Spojených štátov v uplynulých dňoch zasiahli tornáda, v dôsledku ktorých zahynulo už celkovo najmenej osem ľudí a ďalších viac ako 12 utrpelo zranenia, uviedli tamojšie úrady. Štyri osoby zomreli v štáte Oklahoma a štyri ďalšie v štáte Michigan. Informuje o tom agentúra AFP.
Úrad šerifa v okrese Branch v Michigane potvrdil, že tornádo zasiahlo v piatok okolie mesta Union City, kde zabilo troch ľudí a zranilo 12 ďalších. „Myslíme na tých, ktorí počas tohto incidentu prišli o svojich blízkych, priateľov a majetok,“ uviedol úrad šerifa. V okrese Cass, vzdialenom asi 80 kilometrov na západ, úrady potvrdili, že tornádo zabilo jednu osobu a „niekoľko ľudí bolo zranených”. Na viaceré cesty a budovy v regióne spadli podľa nich stromy a viac ako 500 ľudí zostalo bez elektrickej energie.
Guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová ešte v piatok večer oznámila, že aktivuje štátne krízové operačné centrum, „aby koordinovala komplexnú reakciu na nepriaznivé počasie v juhozápadnej časti Michiganu“.
Obyvatelia viacerých miest v Oklahome museli podľa AFP v sobotu riešiť rozsiahle škody, ktoré spôsobilo počasie. Šerif okresu Okmulgee Eddy Rice vo vyhlásení uviedol, že dve osoby zahynuli po tom, ako mesto Beggs zasiahlo v piatok večer tornádo. Guvernér štátu Kevin Stitt na platforme X v piatok zároveň potvrdil správy o ďalších dvoch obetiach.