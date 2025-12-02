Neonacistická sieť v Európe utrpela tvrdý úder: Polícia rozbila bunku pravicových teroristov! VIDEO zo zásahu

MADRID – Európsky boj proti pravicovému extrémizmu zaznamenal významný úspech. Španielska polícia v spolupráci s Europolom rozbila bunku teroristickej organizácie „The Base“ pôsobiacu v Madride a vo Valencii. Pri zásahu zadržali troch radikalizovaných mužov, našli zbrane, muníciu, vojenské vybavenie aj masívnu zásobu neonacistickej propagandy.
Vyplýva to zo správy Europolu, ktorý podporil španielsku Národnú políciu pri trojdňovej operácii proti pravicovej teroristickej sieti „The Base“. Zásah sa uskutočnil 25. novembra v Madride a vo Valencii, pričom sa vykonalo päť domových prehliadok. Nasadených bolo približne 50 policajtov z informačného komisariátu španielskej polície.
Počas akcie zadržali troch podozrivých, ktorí mali tvoriť samostatnú bunku medzinárodnej neonacistickej siete. Policajti podľa Europolu zaistili rozsiahly arzenál a materiály odhaľujúce pripravenosť skupiny konať násilne.
Chystali selektívne útoky
The Base funguje ako decentralizovaná sieť menších buniek, ktoré sa samostatne vyzbrojujú, trénujú v lesných táboroch a pripravujú na takzvanú „rasovú vojnu“. Španielski vyšetrovatelia odhalili, že zadržaná trojica bola vysoko radikalizovaná a podľa policajných informácií pripravená konať.
Líder bunky mal byť v priamom kontakte s Rinaldom Nazzarom, zakladateľom organizácie, ktorý v poslednom období vyzýval na konsolidáciu buniek po svete a na uskutočnenie „selektívnych útokov“ proti inštitúciám západných demokracií. Podľa zistení mali podozriví cez sociálne siete propagovať násilie, pokúšať sa o verbovanie nových členov a zdieľať akceleračný obsah.
Radikalizácia členov sa podľa vyšetrovania v posledných mesiacoch prehlbovala. Muži verejne hovorili o pripravenosti uskutočniť útoky, pričom polícia si všimla aj nárast nakupovania zbraní a vybavenia. To bol dôvod, prečo vyšetrovatelia pristúpili k okamžitému zásahu.