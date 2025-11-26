Európska prokuratúr odhalila viacmiliónový daňový podvod: Zatkli šesť ľudí

ZÁHREB - Európska prokuratúra (EPPO) v stredu oznámila, že odhalila viacmiliónový daňový podvod. V súvislosti s ním pri raziách na desiatkach miest v Taliansku a Chorvátsku zadržali najmenej šesť osôb, informovala agentúra AFP. Vyšetrovatelia zároveň zaistili nehnuteľnosti, luxusné automobily, šperky vysokej hodnoty a viac ako milión eur v hotovosti.
Podľa vyhlásenia EPPO sa vyšetrovaním podarilo odhaliť program napojený na organizovaný zločin, ktorý pripravil štát o viac než 78 miliónov eur na nezaplatených daniach. „V centre trestnej činnosti sú traja podozriví, ktorí ako zakladatelia, riaditelia a manažéri viacerých firiem vytvorili a riadili zločinecké združenie s členmi v Chorvátsku a Taliansku,“ uvádza sa vo vyhlásení EPPO. Polícia v Chorvátsku zadržala šesť ľudí, zatiaľ čo talianske úrady v Neapole zmrazili účty údajných organizátorov podvodu.
Vyšetrovatelia uviedli, že podozriví prevádzkovali desiatky spoločností v niekoľkých krajinách. Prokuratúra požiadala o vzatie podozrivých do väzby a zákaz ďalšej činnosti pre 27 osôb. Podľa EPPO skupina podvodne získavala odpočty alebo vratky dane z pridanej hodnoty pri obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ, hoci DPH nebola uhradená. Európska policajná organizácia Europol odhaduje, že tento typ podvodu, známy ako karuselový, stojí Európsku úniu ročne desiatky miliárd eur. EPPO dodala, že podozriví vytvorili svoj rozsiahly podvodný plán prostredníctvom schránkových firiem, ktoré vykazovali fiktívne zásielky elektroniky a hygienických výrobkov.