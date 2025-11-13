Europol spolu s krajinami EÚ zadržal bývalých lotyšských vojakov: Mali uniesť albánskeho vodcu

HAAG - Európsky policajný úrad Europol podporil nemecké vyšetrovanie zamerané na skupinu lotyšských žoldnierov, ktorých si najala zločinecká sieť, aby uniesli albánskeho vodcu konkurenčného gangu obchodujúceho s drogami. Do operácie sa zapojili bezpečnostné zložky z Dánska, Francúzska, Lotyšska a Spojeného kráľovstva a spoločne v stredu zadržali štyri osoby. Informuje web Europolu.
Niektorí z podozrivých lotyšských vojakov mali skúsenosti z francúzskej cudzineckej légie. Osoby mali profesionálny výstroj a pôsobili v mene organizovanej zločineckej skupiny, ktorá ich najala, aby uniesli vodcu albánskej drogovej siete. Líder tejto skupiny je podozrivý zo zorganizovania krádeže niekoľkých ton konope v hodnote miliónov eur.
Zadržali štyroch jednotlivcov
Bezpečnostné zložky spolu s Europolom zadržali v stredu štyroch jednotlivcov v Dánsku, Francúzsku, Lotyšsku a Spojenom kráľovstve. Dve ďalšie osoby, ktoré boli zatknuté v októbri 2014 v Nemecku, už odsúdili. Europol v rámci operácie uľahčil výmenu informácií, zabezpečil operačnú koordináciu a poskytol analytickú podporu. Podľa úradu súvisí táto operácia s fenoménom „násilie ako služba“, pri ktorom osoby ponúkajú svoje služby na páchanie násilných činov v mene iných zločineckých syndikátov.
Fakt, že podozrivými v tomto prípade sú bývalí vojaci, je podľa Europolu alarmujúci. Úrad poukazuje na možnú hrozbu do budúcnosti, keď by tieto osoby mohli svoje zručnosti ešte viac využívať na organizovaný zločin. „Vzhľadom na to, že vojna na Ukrajine pokračuje a po jej skončení sa môže situácia ešte zintenzívniť, Európa môže čeliť zvýšenému počtu týchto vysoko kvalifikovaných osôb zapojených do trestnej činnosti. Je nevyhnutné sledovať tento vývoj a pripraviť sa na potenciálne bezpečnostné výzvy, ktoré so sebou prináša,“ uviedol Europol v tlačovej správe.