Štvrtok13. november 2025, meniny má Stanislav, zajtra Irma

Medzinárodná operácia v Rakúsku: Po domových prehliadkach polícia zadržala tri osoby

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VIEDEŇ - Tri osoby zadržali rakúske bezpečnostné zložky vo štvrtok v rámci medzinárodne koordinovanej operácie po tom, čo vykonali 15 domových prehliadok zameraných voči domácej islamistickej scéne. Informuje o tom správa agentúry APA.

Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner spresnil, že k zadržaniam dvoch osôb došlo vo Viedni, tretiu zadržali v Tirolsku. Zaistili aj plynové pištole, strelné zbrane, strelivo, nože, množstvo dátových nosičov a finančnú hotovosť. Súbežné operácie sa uskutočnili aj v Nemecku a Švajčiarsku. Z 15 domových prehliadok sa štyri uskutočnili v Dolnom Rakúsku a vo Viedni. Prehľadané boli aj priestory v 27 nápravných zariadeniach.

Rezort vnútra vo Viedni dodal, že v rámci operácie nazvanej "Joint Action Day" pri príležitosti desiateho výročia teroristických útokov v Paríži, pri ktorých zahynulo 130 ľudí a stovky utrpeli zranenia, sa uskutočnilo deväť výsluchov podozrivých a uložili približne 100 preventívnych varovaní osobám, ktoré úrady vyhodnotili ako majúce sklony k extrémistickým skutkom.

Podľa Karnera išlo o „intenzívny preventívny úder“, ktorý po vyhodnotení zaistených dátových úložných zariadení pravdepodobne povedie k ďalšiemu vyšetrovaniu. Na výročie islamistických útokov v Paríži aj Rakúsko zmobilizovalo svoje bezpečnostné zložky, pretože islamistická scéna je v takéto dni obzvlášť aktívna, konštatuje APA. Cieľom je zaistiť bezpečnosť, a to najmä v období pred vianočnými sviatkami a na vianočných trhoch. Do operácie Joint Action Day sa prostredníctvom podpory rakúskych úradov zapojil aj Európsky policajný úrad (Europol), uviedol rezort vnútra vo Viedni.

Polícia cieli na džihádistickú propagandu

V Nemecku sa uskutočnilo viac než 50 razií vo všetkých spolkových krajinách s výnimkou Saska-Anhaltska, Sárska, Porýnia-Falcka a Meklenburska-Predpomoranska. Podľa agentúry DPA boli podozriví prevažne tínedžeri (najmladší mal iba 14 rokov) a mladší dospelí, ktorí šírili džihádistickú propagandu prostredníctvom platforiem vrátane TikToku, Instagramu, Rocket.Chatu a Telegramu. Podozrivým bolo zaistených niekoľko mobilných telefónov a iných elektronických zariadení.

Bezpečnostné úrady pozorujú nárast islamistickej propagandy, a to najmä v digitálnej sfére. Tento obsah prispieva k rýchlej radikalizácii najmä mladých ľudí. Dokonca aj zverejňovanie určitého extrémistického obsahu alebo len „lajkovanie“ rôznych príspevkov či obrázkov môže predstavovať trestný čin, upozorňuje rakúska agentúra.

Viac o téme: ZadržanieDomová prehliadkaPolícia ViedeňRakúskoOperáciaIslam
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Polícia pátra po zlodejoch
Polícia pátra po zlodejoch z drogérie: Na sociálnej sieti zverejnila ich fotografie
Domáce
Opitý vodič autobusu viezol
Opitý vodič autobusu viezol 50 ľudí: Cestujúci volali o pomoc, polícia zverejnila VIDEO zo zásahu
Zahraničné
FOTO Zlodeji opäť úradovali: Polícia
Zlodeji opäť úradovali: Polícia odhalila dve krádeže počas preventívnej akcie
Domáce
Ilustračné foto
Nemecká polícia zadržala 16 osôb pre telefonické podvody
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ondruš v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Ondruš v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Správy
Lexmann v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Lexmann v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Správy
Roth Neveďalová v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Roth Neveďalová v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Správy

Domáce správy

FOTO Polícia pátra po zlodejoch
Polícia pátra po zlodejoch z drogérie: Na sociálnej sieti zverejnila ich fotografie
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Dramatická nehoda štyroch
AKTUÁLNE Dramatická nehoda štyroch áut: Hasiči sú na mieste, minimálne jedna osoba je zranená
Domáce
FOTO Tragická dopravná nehoda pri
Tragická dopravná nehoda pri Martine: Vodič obchádzal chodkyne, zrazil sa s iným autom! Jedna zo žien neprežila
Domáce
V Stupave v nedeľu opravia poškodenú cestu na Železničnej ulici: Čakajú vás obmedzenia
V Stupave v nedeľu opravia poškodenú cestu na Železničnej ulici: Čakajú vás obmedzenia
Bratislava

Zahraničné

FOTO prezident Venezuely Nicolás Maduro
PANIKA vo Venezuele: Expert ŠOKOVAL možným útokom zo strany USA! Vládca Maduro už vyhlásil mobilizáciu
Zahraničné
Medzinárodná operácia v Rakúsku:
Medzinárodná operácia v Rakúsku: Po domových prehliadkach polícia zadržala tri osoby
Zahraničné
FOTO Transparent s nápisom v
Na svetoznámu pamiatku aktivisti vyvesili provokatívny transparent: Na mieste zasahovali desiatky policajtov a hasičov
Zahraničné
Matka s dcérou sa
Matka s dcérou sa vydávali za vešticu a majsterku feng šuej! Podvodom vylákali takmer 70 miliónov dolárov
Zahraničné

Prominenti

Vážne zdravotné problémy herca
Vážne zdravotné problémy herca Hrušínského (79): BOJ S RAKOVINOU... Nádor pľúc a obličiek!
Zahraniční prominenti
Česko-Slovenský ples 2026
Najprestížnejšia udalosť roka plná hviezd a luxusu: Česko-slovenský ples vzdá hold... silné meno!
Domáci prominenti
Kocúriková ukázala dcéru a
Kocúriková ukázala dcéru a Čaputová na prehliadke s mamou: Podobu nezaprú!
Domáci prominenti
Žena slávneho herca ohúrila
Žena slávneho herca ohúrila na premiére: Pozrite, vyzerala fantasticky!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Najmenej vášnivý deň v
Najmenej vášnivý deň v roku? Odborníci ho vypočítali na deň PRESNE: TENTO deň si do kalendára rozhodne neznačte
Zaujímavosti
Orgazmus pre lepší život:
Orgazmus pre lepší život: Prekvapivé zdravotné prínosy sexuálneho potešenia
vysetrenie.sk
Trápia vás prebdené noci?
Trápia vás prebdené noci? Tento trik od lekára funguje RÝCHLEJŠIE než počítanie ovečiek!
Zaujímavosti
FOTO Takto budeme vyzerať o
TAKTO budete vyzerať v roku 2050, ak sa neprestanete flákať: Vedci ukázali DESIVÚ realitu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!
Dôležité dávky idú od januára hore: Kto dostane viac a o koľko?
Dôležité dávky idú od januára hore: Kto dostane viac a o koľko?

Šport

Slovensko otočilo duel! Kazachstan nás zaskočil, ale tri body zariadil žolík z Trenčína
Slovensko otočilo duel! Kazachstan nás zaskočil, ale tri body zariadil žolík z Trenčína
Reprezentácia
Najhoršia reprezentácia sveta zaskočila Česko: Namiesto výprasku sa zrodil prekvapujúci výsledok
Najhoršia reprezentácia sveta zaskočila Česko: Namiesto výprasku sa zrodil prekvapujúci výsledok
Reprezentácia
FOTO Sabalenková si užíva dovolenku plnými dúškami: Fanúšikom poslala sexi zábery z pláže
FOTO Sabalenková si užíva dovolenku plnými dúškami: Fanúšikom poslala sexi zábery z pláže
WTA
Veľký deň pre slovenský šport: Mladý lyžiar si odbije debut vo Svetovom pohári
Veľký deň pre slovenský šport: Mladý lyžiar si odbije debut vo Svetovom pohári
Lyžovanie

Auto-moto

Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Zaujímavé pracovné ponuky
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Rodičovstvo a práca
Kedy sa kariéra mení na identitu? A prečo je to nebezpečné
Kedy sa kariéra mení na identitu? A prečo je to nebezpečné
Práca a voľný čas
Sociálna poisťovňa upozorňuje na ďalšiu zmenu: Toto sa od 2026 mení pre všetkých zamestnancov!
Sociálna poisťovňa upozorňuje na ďalšiu zmenu: Toto sa od 2026 mení pre všetkých zamestnancov!
Aktuality

Varenie a recepty

Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Skladovanie potravín
Jesenné jablká v župane: recept na krehký sladký dezert
Jesenné jablká v župane: recept na krehký sladký dezert
Ovocné dezerty

Technológie

Ozempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelom
Ozempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelom
Veda a výskum
Predbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopov
Predbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopov
Android
Moskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kamerami
Moskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kamerami
Správy
Samsung priniesol technológiu z laboratórií na tvoje zápästie. Päť sekúnd stačí na to, aby odhalili skrytý stav tvojho zdravia
Samsung priniesol technológiu z laboratórií na tvoje zápästie. Päť sekúnd stačí na to, aby odhalili skrytý stav tvojho zdravia
Samsung

Bývanie

Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie

Pre kutilov

19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 sexuálne túžby mužov, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Tušili ste, že chcú v posteli toto?
Partnerské vzťahy
3 sexuálne túžby mužov, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Tušili ste, že chcú v posteli toto?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
prezident Venezuely Nicolás Maduro
Zahraničné
PANIKA vo Venezuele: Expert ŠOKOVAL možným útokom zo strany USA! Vládca Maduro už vyhlásil mobilizáciu
Matka s dcérou sa
Zahraničné
Matka s dcérou sa vydávali za vešticu a majsterku feng šuej! Podvodom vylákali takmer 70 miliónov dolárov
Podľa CNN Trump figuruje
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Epstein pred schôdzkou s Putinom Trumpa podrazil! Ponúkol Rusom pomoc
AKTUÁLNE Dramatická nehoda štyroch
Domáce
AKTUÁLNE Dramatická nehoda štyroch áut: Hasiči sú na mieste, minimálne jedna osoba je zranená

Ďalšie zo Zoznamu