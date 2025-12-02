Kubu zasiahla smrteľná vlna vírusov: 33 obetí, medzi nimi 21 detí! Epidémia sa vymkla spod kontroly

HAVANA - Medzi 33 obeťami na životoch, ktoré od júla tohto roka zomreli na Kube v dôsledku komármi prenášaných vírusov vírusy chikungunya a dengue, je 21 detí, uviedli v pondelok tamojšie úrady. Informuje o tom agentúra AFP.
Väčšina úmrtí sa pritom pripisuje vírusu chikungunya – chorobe charakterizovanej horúčkou a bolesťami kĺbov, ktoré môžu byť pre organizmus oslabujúce, ale zriedkavo smrteľné – zatiaľ čo chrípke podobná horúčka dengue si vyžiadala 12 životov, uviedla v štátnej televízii námestníčka ministra zdravotníctva krajiny Carilda Peňová. Vírus chikungunya sa objavil v júli v západnej kubánskej provincii Matanzas, no čoskoro sa rozšíril do všetkých 15 provincií krajiny s dovedna 9,7 miliónmi obyvateľov.
Ostrov súčasne zasiahla aj epidémia horúčky dengue, a to v čase, keď Kuba počas najhoršej hospodárskej krízy za uplynulé desaťročia bojuje s nedostatkom čistej vody, potravín, paliva a liekov, dodáva DPA. Kuba, dlhodobo známa svojimi odbornými znalosťami v oblasti medicíny a farmácie, sa dokázala rýchlo vyrovnať s predchádzajúcou epidémiou vírusu chikungunya v roku 2014, pripomína francúzska agentúra.
Tentoraz sa však podľa úradov tejto komunistickej krajiny epidémia vymkla spod kontroly kvôli „nedostatku hygieny, nahromadenému odpadu“ a obyvateľom, ktorí si ukladali vodu do nádrží, aby zmiernili jej nedostatok z verejných vodovodov. Keďže krajina je pod sankciami USA a jej životne dôležitý sektor cestovného ruchu je v troskách v dôsledku pandémie COVID-19, nedostatok cudzej meny viedol k prudkému poklesu efektivity kubánskej zdravotnej starostlivosti a preventívnych programov, ako je napríklad ničenie komárov.