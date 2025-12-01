Odborníci radia: Po zistení HIV pozitivity je dôležité čo najskôr začať s liečbou

BRATISLAVA - Po zistení HIV pozitivity je dôležité čo najskôr začať s liečbou. Nástup štádia AIDS tým môže byť výrazne oddialený alebo zastavený. Na svojom webe na to upozornil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS.
„Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS - syndróm imunitnej nedostatočnosti, keď sa už objavujú mnohé zdravotné ťažkosti a onkologické ochorenia. Nástup AIDS môže byť výrazne oddialený alebo zastavený vďaka pokrokovej liečbe, ktorá umožňuje dlhodobé zvládnutie HIV infekcie bez progresie do štádia AIDS,“ uviedol úrad.
Správnou liečbou a pravidelnými lekárskymi kontrolami sa dá podľa ÚVZ dosiahnuť nedetegovateľná vírusová nálož. Pri takejto náloži je vysoká pravdepodobnosť, že osoba predstavuje minimálne riziko pre svojho partnera.
HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, ktorý napáda imunitný systém človeka. Ak je HIV infekcia neliečená, imunitný systém sa oslabuje natoľko, že organizmus stráca schopnosť bojovať s bežnými infekciami či ochoreniami. ÚVZ pripomenul, že jediný spôsob, ako zistiť HIV pozitivitu, je testovanie. Vyšetrenie anti-HIV protilátok ponúka 11 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS a niektoré oddelenia klinickej mikrobiológie. O testovanie možno požiadať aj svojho všeobecného lekára.
Zdôraznili aj význam účinnej prevencie
Slovensko podľa ÚVZ patrí medzi krajiny s relatívne nízkym počtom ľudí s HIV/AIDS. Od začiatku monitorovania v roku 1985 do 30. júna minulého roka bolo registrovaných 1647 prípadov HIV infekcie u občanov SR aj cudzincov. U občanov SR bolo zaznamenaných 1330 prípadov (1200 mužov a 130 žien). Do štádia AIDS prešlo 158 osôb (145 mužov, 13 žien). Zaznamenaných bolo 98 úmrtí (77 v štádiu AIDS).
Odborníci zdôraznili aj význam účinnej prevencie. Medzi kľúčové nástroje patrí predexpozičná (PrEP) a postexpozičná profylaxia (PEP). PrEP je preventívne užívanie antivirotík pred možnou expozíciou HIV. PEP sa odporúča po rizikovej situácii. „Takáto osoba by mala profylaxiu užiť do 48 hodín, aby sa znížila pravdepodobnosť nákazy. O PEP je možné požiadať na infekčných klinikách,“ zdôraznili.