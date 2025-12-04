Štvrtok4. december 2025, meniny má Barbora, Barbara, zajtra Oto

Obrovský dopyt a prázdne sklady: Rodičia zúfalo zháňajú vakcíny proti chrípke! Ďalšie už nebudú

BRATISLAVA - Na Slovensku sa naplno prejavil prudký nárast záujmu o očkovanie proti chrípke. Lekárne hlásia, že vakcíny jednoducho došli a nové už v tejto sezóne neprídu. Mnohí pacienti zháňajú očkovaciu látku aj v desiatkach lekární, pediatri aj ambulancie volajú po okamžitom riešení. Problém sa týka detí aj dospelých a odborníci varujú, že časť rizikových skupín zostane nechránená.

Ešte na jeseň odborníci upozorňovali na slabú zaočkovanosť Slovákov. Tento rok je však situácia opačná — dopyt napokon prekonal zásoby. Upozornili na to viacerí lekári aj zdravotnícke organizácie.

Podľa Slovenskej lekárnickej komory väčšina lekární už svoje zásoby minula a dostupné sú len ojedinelé kusy. „V niektorých lekárňach sa ešte nachádza pár kusov. Nové vakcíny proti chrípke už objednať nevieme,“ povedala pre TV JOJ Miroslava Snopková, viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory.

Zmizli aj obľúbené "spreje" do nosa

Najväčší problém hlásia rodičia detí. Hitom tohtoročnej sezóny sa stali bezbolestné nazálne vakcíny, ktoré sa deťom nestriekajú do svalu, ale do nosa. Hoci na Slovensko v októbri dorazilo vyše 19-tisíc balení a začiatkom novembra ďalšie, nestačilo to. Podľa Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární sa vakcíny distribuovali najmä lekárňam, ktoré ich mali predobjednané. Zvyšné množstvá sa rýchlo minuli.

Výpadok potvrdzujú aj ambulancie. Zväz ambulantných poskytovateľov opisuje situáciu ako plošný problém. „Od rána to bolo asi sedem pacientov, ktorí sa chcú zaočkovať a nemajú sa čím. Rodičia detí rozprávajú neuveriteľné príbehy o tom, ako obvolali 30–40 lekární,“ uviedla pre televíziu prezidentka zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová.

Lekárne objednávajú podľa minuloročného záujmu

Slovensko nenakupuje vakcíny centrálne. Systém funguje na princípe odhadov. To znamená, že lekárne si objednávajú zásoby mesiace vopred na základe záujmu z minulej sezóny. A tá minulá bola slabá, veľká časť vakcín ostala nevyužitá a lekárne na tom prerobili. Teraz sa situácia obrátila, no nové dávky sa už nedajú narýchlo vyrobiť. „Celá technológia trvá niekoľko mesiacov,“ pripomenula zdravotná analytička Jana Ježíková.

Oskar Dvořák (PS) upozorňuje, že Slovensko nemá problém len s chrípkou, ale aj s ďalšími očkovaniami. „Uprostred vírusovej sezóny sa ľudia nemajú čím očkovať, lebo chýbajú vakcíny proti chrípke. Matky nevedia zohnať vakcíny proti čiernemu kašľu a tri deti zbytočne zomreli,“ vyhlásil.

Ministerstvo zdravotníctva reaguje opatrne. Centrálne nákupy očkovacích látok sa podľa hovorkyne Veroniky Daničovej neplánujú. „Takáto zmena by predstavovala robustnú úpravu systému a dopad na štátny rozpočet nie je možné preukázať,“ uviedla.

Čo robiť, ak vakcínu potrebujete?

Viaceré európske krajiny hlásia prudký nárast prípadov. Na Slovensku je situácia zatiaľ stabilná, no odborníci varujú, že nedostatok vakcín môže mať vážne následky, najmä pre rizikové skupiny, ktorým hrozia ťažké priebehy či hospitalizácie.

Ak sa vám vakcínu nepodarí zohnať v "zapadnutých" lekárňach, kde mohli ostať posledné kusy, existuje ešte jedna, hoci komplikovanejšia možnosť. Pacienti môžu skúsiť šťastie v okolitých štátoch. S receptom si vakcínu vyberiete tam a poisťovňa by vám mala spätne uhradiť sumu, ktorú by zaplatila za vakcínu na Slovensku.

