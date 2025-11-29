Šéf amerického úradu FDA šokuje: V dôsledku očkovania proti covidu-19 zomrelo 10 detí! Argumentuje dátami

WASHINGTON - Desať detí zomrelo v dôsledku očkovania proti ochoreniu covid-19, uviedol dnes šéf amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) Marty Makary. Svedčia o tom podľa neho dáta zhromaždené za vlády predchádzajúceho prezidenta Joea Bidena. Makary to podľa agentúry Reuters vyhlásil v rozhovore na stanici Fox News. Podľa denníka The New York Times (NYT) chcú experti na verejné zdravie údaje preveriť.
FDA spája úmrtia detí s myokarditídou
NYT ešte pred Makaryho vyhlásením napísal, že vnútorná správa FDA dospela k záveru, že úmrtia týchto detí v dôsledku vakcíny proti covidu-19 boli spojené s myokarditídou, teda zápalom srdcového svalu. Správa, ktorú má NYT k dispozícii a ktorá nebola zverejnená, neobsahovala podrobnosti, ako je vek detí, či mali nejaké ďalšie zdravotné problémy alebo ako úrad určil súvislosť medzi očkovaním a úmrtím. Neuvádzala ani výrobcu daných vakcín.
"Ide o zásadné odhalenie. Americký úrad FDA po prvý raz uzná, že vakcíny proti covidu-19 zabili americké deti," napísal v správe zamestnancom vysoký predstaviteľ FDA Vinay Prasad. Jeho vyjadrenie podľa NYT predstavuje ďalší zásadný obrat federálnych úradov pod vedením ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho mladšieho, ktorý je hlasným odporcom očkovania.
Zdravotní úradníci za Trumpovho prvého funkčného obdobia v Bielom dome, keď boli vakcíny proti covidu-19 v čase pandémie tohto ochorenia vyvinuté, naopak očkovanie podporili ako život zachraňujúce opatrenia. Rovnako následne robila administratíva Joea Bidena.
Kennedy obmedzil prístup k očkovaniu
Kennedyho tím obmedzil prístup k očkovaniu proti covidu-19 pre osoby staršie ako 65 rokov a mladšie osoby so zdravotnými problémami. Odborníci na verejné zdravie odmietajú tvrdenia Kennedyho a ďalších členov Trumpovej súčasnej administratívy, že tieto vakcíny sú nebezpečné.
Vakcíny zachránili tisíce životov
Bývalí federálni zdravotnícki predstavitelia uznali závažné, ale zriedkavé vedľajšie účinky vakcín proti covidu-19, vrátane výskytu myokarditídy u dospievajúcich chlapcov a mladých mužov. Títo odborníci na verejné zdravie však zároveň poukázali na počet životov, ktoré vakcíny zachránili, a na fakt, že vírus, ktorý ochorenie spôsobuje, si medzi Američanmi vyžiadal viac ako milión obetí. Podľa Americkej pediatrickej akadémie zomrelo od začiatku pandémie na covid-19 približne 2100 detí.
Expert na vakcíny z detskej nemocnice vo Filadelfii Paul Offit správu FDA kritizoval s tým, že v nej chýba kontext ako počet úmrtí či miera úmrtnosti na samotné ochorenie medzi očkovanými a neočkovanými deťmi, píše NYT. Offit uviedol, že do nemocnice prichádzali deti s myokarditídou súvisiace s očkovaním, pričom tieto prípady sa rýchlo vyriešili.
"Na druhej strane sme videli deti prijaté do našej nemocnice s myokarditídou spôsobenou týmto vírusom," povedal Offit. Tieto prípady boli podľa neho závažné a viedli k hospitalizácii na jednotke intenzívnej starostlivosti.