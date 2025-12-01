Netanjahu sa po žiadosti o udelenie milosti opäť postavil pred súd

TEL AVIV - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v pondelok opäť postavil pred súd - deň po tom, čo kancelária prezidenta oznámila, že predseda vlády požiadal o udelenie milosti v jeho korupčnom prípade. Utorkové pojednávanie súd na základe žiadosti Netanjahuových právnikov zrušil, pokračovať bude v stredu. Informuje o tom agentúra Reuters a spravodajský portál The Times of Israel (TOI).
Netanjahu žiada o milosť
Kancelária prezidenta Jicchaka Herzoga v nedeľu informovala o žiadosti Netanjahua o omilostenie, pričom premiér následne vyhlásil, že udelenie milosti v jeho procese je v národnom záujme Izraela. Časté súdne pojednávania mu vraj bránia v riadení krajiny. Na udelenie milosti pre premiéra vyzvali aj niekoľkí ministri a v novembri tak v liste prezidentovi urobil aj americký prezident Donald Trump.
Opozícia žiada podmienky
Opoziční politici sa však postavili proti udeleniu milosti a niektorí uviedli, že tento krok by mal byť podmienený odchodom Netanjahua z politiky a priznaním viny. Ďalší zas tvrdia, že premiér najprv musí vyhlásiť voľby, ktoré sa majú konať v októbri 2026, a až tak požiadať o omilostenie.
Izraelský expremiér Naftali Bennett uviedol, že by podporil ukončenie súdneho procesu s Netanjahuom, ak by sa predseda vlády zaviazal k odchodu z politiky a „vytiahol tak Izrael z tohto chaosu“. „Týmto spôsobom to môžeme nechať za nami, zjednotiť sa a spoločne znova vybudovať krajinu,“ povedal Bennett, ktorý by mal podľa prieskumov šancu viesť novú vládu.
Netanjahu je najdlhšie slúžiaci izraelský premiér. V roku 2019 ho po dvoch rokoch vyšetrovania obvinili z úplatkárstva, podvodu a zneužitia dôvery. V nasledujúcom roku sa začal súdny proces. Premiér odmieta obvinenia a vo svojej žiadosti o udelenie milosti sa k vine nepriznal. Jeho právnici uviedli, že sa premiér domnieva, že súdne konanie by sa skončilo jeho úplným oslobodením.
Výpoveď premiéra posunutá
Právnici premiéra na pondelkovom pojednávaní požiadali súd, aby z „diplomatických a bezpečnostných dôvodov“ zrušil jeho utorkovú výpoveď, s čím súd podľa TOI súhlasil. Pojednávanie v stredu tak predĺži o hodinu.
Pred budovou súdu v Tel Avive sa zhromaždila skupinka demonštrantov, niektorí boli oblečení v oranžových kombinézach podobných väzenským a vyzývali na uväznenie Netanjahua. TOI vysvetľuje, že prezident má právomoc udeliť milosť odsúdeným osobám a vo veľmi zriedkavých prípadoch aj osobám pred ukončením súdneho konania, ak sa to považuje za verejný záujem. Prezident Herzog vo svojom pondelkovom vyhlásení uviedol, že pri otázke udelenia milosti premiérovi bude zvažovať „dobro štátu a izraelskej spoločnosti“.