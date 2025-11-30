Nedeľa30. november 2025, meniny má Andrej, Ondrej, Andreas, zajtra Edmund

Kac a Smotrič tvrdia, že omilostenie Netanjahua by zmiernilo rozdelenie národa

Benjamin Netanjahu Zobraziť galériu (2)
Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)
TASR

TELV AVIV - Izraelskí ministri obrany a financií Jisrael Kac a Becalel Smotrič v nedeľu vyzvali prezidenta Jicchaka Herzoga, aby udelil milosť predsedovi vlády Benjaminovi Netanjahuovi. Premiér už oficiálne požiadal hlavu štátu o omilostenie v súvislosti s jeho korupčným prípadom. Informuje o tom portál The Times of Israel (TOI).

Kac uviedol, že udelenie milosti Netanjahuovi by ukončilo právne obvinenia, ktoré podľa neho spôsobili vážne rozdelenie národa. „Izrael je dnes vystavený komplexnejšej bezpečnostnej situácii ako kedykoľvek predtým: starí nepriatelia sa usilujú znova vybudovať svoju silu, zatiaľ čo nové sily v regióne sa pokúšajú o vzostup s cieľom ohroziť bezpečnosť izraelských občanov. V tomto čase je potrebné zjednotené vedenie sústreďujúce sa na strategickú hrozbu, ktorá pred nami stojí,“ vyhlásil minister obrany.

Donald Trump
Zobraziť galériu (2)
Donald Trump  (Zdroj: TASR/AP Photo/Evan Vucci)

Udelenie milosti, ktorú pre Netanjahua žiadal aj americký prezident Donald Trump, je podľa Kaca jedinou možnosťou na ukončenie hlbokého sporu, ktorý je v izraelskej spoločnosti takmer desaťročie. Umožnila by tiež Izraelu znova sa zjednotiť.

Minister financí tvrdí, že jeho strana bude naďalej presadzovať kontroverznú reformu súdnictva, ktorú navrhuje vláda, a to bez ohľadu na Netanjahuovu milosť. „Nezávisle od nevyhnutnej reformy v právnom systéme je každému rozumnému človeku jasné, že Netanjahua roky nespravodlivo stíha skorumpovaný justičný systém, ktorý proti nemu vymyslel politické prípady, a preto vyzývam prezidenta, aby mu schválil jeho žiadosť o milosť,“ uviedol Smotrič.

Netanjahuov proces je motivovaný cieľom „politickej obštrukcie“

Minister školstva Joav Kiš vyzval na jednotu a uviedol, že Netanjahuov proces je motivovaný cieľom „politickej obštrukcie“ a spôsobiť rozdelenie národa a bojkotovanie medzi tábormi. „Cena pokračujúceho procesu vážne škodí schopnosti premiéra realizovať politické príležitosti s prezidentom Trumpom po vojenských úspechoch vo vojne o obnovu,“ vyhlásil s odkazom na vojnu Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Dodal, že v záujme Izraelského štátu a spravodlivosti je „vhodné, aby prezident ukončil proces“.

Predseda medzistraníckeho parlamentného výboru pre zahraničné záležitosti a obranu Boaz Bismut tvrdí, že Hercog musí omilosť Netanjahua, aby dokázal, že nie je súčasťou politickej hry. Kancelária prezidenta v nedeľu oznámila, že Netanjahu požiadal o udelenie milosti. Hercog podľa vyhlásenia jeho úradu „zodpovedne a úprimne“ zváži žiadosť o milosť po získaní všetkých príslušných stanovísk v tejto veci. Netanjahu vyhlásil, že je v národnom záujme Izraela, aby sa jeho takmer šesť rokov trvajúci súdny proces pre obvinenia z korupcie skončil.

