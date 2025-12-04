V prípade znásilnenia študentky Sone sa čítali svedecké výpovede

BRATISLAVA - V prípade znásilnenia študentky Sone čítali vo štvrtok na Mestskom súde Bratislava I výpovede svedkov. Išlo napríklad o kamaráta študentky, bývalého kolegu obžalovaného Iva P. či jeho bývalú partnerku. Na niektoré výpovede vylúčili verejnosť, rovnako aj na výpoveď znalca z odboru gynekológie. Proces má pokračovať koncom januára budúceho roka.
Kamarát študentky opísal ich spoločný čas v podniku, v ktorom sa nachádzali s partiou ich kamarátov v daný deň pred tým, ako sa stal žalovaný skutok. Svedok spresnil, že Soňa okolo pol tretej ráno oznámila, že ide domov nočným spojom, aj keď si pôvodne chcela zavolať taxík. Zvyšok kamarátov išiel spoločne v taxíku. Soňa odišla z podniku opačným smerom, ako jej kamaráti a odišla neskôr ako oni. Svedok tiež uviedol, že Soňa z podniku išla smerom na Zochovu ulicu v Bratislave. Neskôr mala svedkovi volať kamarátka Sone a pýtať sa ho, kedy odišla z podniku, pretože neprišla domov. Následne mu kvôli študentke volala polícia.
Obžalovaný nikdy o svojom súkromnom živote nehovoril
Bývalý kolega Iva P. potvrdil, že obžalovaný nikdy o svojom súkromnom živote nehovoril. Označil ho za tajnostkára. K pacientom aj kolegom sa mal však podľa svedka správať normálne. Bývalá partnerka Iva P. opísala najmä ich spoločný život a jeho vzťah k ich synovi.
Zaznela aj výpoveď svedkyne, ktorá mala Iva P. stretnúť na ulici v Bratislave v inkriminovaný deň. Mal ju osloviť a správať sa neodbytne. Tvrdila, že sa ho snažila ignorovať. Ivo P. v reakcii vylúčil, že by osoba, ktorú svedkyňa opisovala, bol on. Nesedela podľa neho časová súvislosť medzi ich údajným stretnutím a priebehom žalovaného skutku. Dodal, že nesedí ani fyzický opis medzi ním a osobou, ktorú popísala. Sudca Branislav Harabin pred médiami ozrejmil, že na ďalších pojednávaniach majú vypovedať znalci a čítať svedecké výpovede. Odhadol, že rozsudok by mohol byť vyhlásený v prvej tretine budúceho roka.