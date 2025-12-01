Trump potvrdil, že mal telefonát s venezuelským prezidentom Madurom

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v nedeľu potvrdil, že v uplynulých dňoch telefonicky hovoril s venezuelským prezidentom Nicolasom Madurom, odmietol však uviesť podrobnosti rozhovoru. Informuje o tom televízia CNN.
„Nechcem sa k tomu vyjadrovať; odpoveď je áno,“ odpovedal Trump na novinársku otázku na palube lietadla Air Force One počas návratu z Floridy do Washingtonu. „Nepovedal by som, že to dopadlo dobre alebo zle. Bol to telefonát,“ dodal. O Trumpovom telefonáte s Madurom informovali noviny New York Times a The Wall Street Journal. Prezidenti údajne diskutovali o možnom stretnutí alebo podmienkach amnestie v prípade Madurovho odstúpenia. Trump sa tiež vyjadril k svojmu sobotňajšiemu varovaniu na platforme Truth Social adresovanému aerolíniám, drogovým dílerom či pašerákom ľudí, že venezuelský vzdušný priestor by sa mal považovať za uzavretý. Podľa neho to neznamená, že bezprostredne hrozí letecký útok.
„Nevyvodzujte z toho nič,“ uviedol Trump. Toto varovanie vyslovil preto, že USA považujú Venezuelu „za nie veľmi priateľskú krajinu“. Americký prezident Donald Trump v posledných týždňoch zintenzívnil rétoriku a voči Venezuele. USA zároveň presunuli do Karibiku svoju najväčšiu lietadlovú loď USS Gerald R. Ford, ako aj ďalšie vojnové lode a bombardéry s dlhým doletom. Trump obviňuje Madura a ďalších venezuelských predstaviteľov, že sú zapojení do obchodu s drogami. USA od začiatku septembra niekoľkokrát zaútočili na lode, ktoré údajne prevážali drogy, pričom bolo zabitých viac ako 80 ľudí.
USA nepovažujú Madura za legitímneho prezidenta. Rovnako ako Európska únia a mnohé latinskoamerické štáty spochybňujú oficiálny výsledok prezidentských volieb z roku 2024, ktoré sprevádzali obvinenia z podvodu. Maduro tvrdenia o obchodovania s drogami odmieta. V liste adresovanom Organizácii krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zverejnenom v nedeľu obvinil Spojené štáty zo snahy získať prostredníctvom smrtiacej vojenskej sily kontrolu nad venezuelskými ložiskami ropy, ktoré sú najväčšie na svete.