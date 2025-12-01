Slučka okolo Madurovho krku sa uťahuje: Tajomstvo telefonátu s Trumpom odhalené! Nečakaná PONUKA od USA

WASHINGTON/CARACAS - Napätie medzi Washingtonom a Caracasom opäť stúpa. Do verejného priestoru prenikla informácia, ktorá môže zásadne meniť doterajší obraz celej krízy.
USA mali Madurovi navrhnúť odchod do exilu
V čase, keď sa vzťahy medzi Spojenými štátmi a Venezuelou prudko vyostrujú, zaznela z Washingtonu prekvapivá informácia. Podľa amerického senátora Markwaynea Mullina ponúkli USA venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi možnosť pokojne opustiť krajinu. V rozhovore pre CNN uviedol, že Maduro sa vraj mohol presunúť do Ruska alebo inej spriatelenej krajiny.
Trump uzavrel venezuelský vzdušný priestor
Napätie eskalovalo cez víkend, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil vzdušný priestor Venezuely za „uzavretý“. Tento krok prišiel po sérii manévrov amerického námorníctva, ktoré poslalo do Karibiku viaceré vojnové lode a najväčšiu lietadlovú loď sveta. Washington tvrdí, že ide o operáciu proti drogovej kriminalite. Caracas však za tým vidí pokus o zmenu režimu.
USA: neplánujeme útok na Venezuelu
Na otázku, či Trump zvažuje vojenský zásah, Mullin odpovedal jednoznačne: „Nie, nijaké jednotky nepošleme.“ Podľa jeho slov sa administratíva snaží predovšetkým chrániť americké pobrežie a eliminovať drogové gangy, ktoré v tejto oblasti operujú.
Americké operácie zasiahli desiatky lodí pašerákov
Od septembra zasahujú americké sily proti plavidlám podozrivým z pašovania drog v Karibiku aj východnom Pacifiku. Podľa údajov americkej strany bolo doposiaľ zneškodnených najmenej 83 ľudí a poškodených viac ako 20 lodí. Trump zároveň oznámil, že Spojené štáty plánujú v blízkom čase rozšíriť operácie aj na pevninu.
Trump o telefonáte mlčí
Prezident potvrdil, že s Madurom posledné dni telefonoval, avšak odmietol prezradiť detaily. Na otázky novinárov o tom, či sa diskutovalo o možnom stretnutí alebo podmienkach amnestie, reagoval stručne: „Nepoviem, či to dopadlo dobre alebo zle. Bol to telefonát.“
Caracas žiada pomoc OPEC-u
Venezuela medzitým požiadala Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o podporu. V liste členom Maduro tvrdí, že Washington zosilňuje agresiu s cieľom „zmocniť sa najväčších ropných zásob na svete“. Tvrdí, že Spojené štáty využívajú tlak a silu, aby podkopali venezuelskú suverenitu a otvorili si cestu k jej strategickým zdrojom.