Slučka okolo Madurovho krku sa uťahuje: Tajomstvo telefonátu s Trumpom odhalené! Nečakaná PONUKA od USA

Donald Trump a Nicolás Maduro
Donald Trump a Nicolás Maduro (Zdroj: SITA/AP Photo/Cristian Hernandez, TASR/AP Photo/Alex Brandon)
WASHINGTON/CARACAS - Napätie medzi Washingtonom a Caracasom opäť stúpa. Do verejného priestoru prenikla informácia, ktorá môže zásadne meniť doterajší obraz celej krízy.

USA mali Madurovi navrhnúť odchod do exilu

V čase, keď sa vzťahy medzi Spojenými štátmi a Venezuelou prudko vyostrujú, zaznela z Washingtonu prekvapivá informácia. Podľa amerického senátora Markwaynea Mullina ponúkli USA venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi možnosť pokojne opustiť krajinu. V rozhovore pre CNN uviedol, že Maduro sa vraj mohol presunúť do Ruska alebo inej spriatelenej krajiny.

Trump uzavrel venezuelský vzdušný priestor

Napätie eskalovalo cez víkend, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil vzdušný priestor Venezuely za „uzavretý“. Tento krok prišiel po sérii manévrov amerického námorníctva, ktoré poslalo do Karibiku viaceré vojnové lode a najväčšiu lietadlovú loď sveta. Washington tvrdí, že ide o operáciu proti drogovej kriminalite. Caracas však za tým vidí pokus o zmenu režimu.

USA: neplánujeme útok na Venezuelu

Na otázku, či Trump zvažuje vojenský zásah, Mullin odpovedal jednoznačne: „Nie, nijaké jednotky nepošleme.“ Podľa jeho slov sa administratíva snaží predovšetkým chrániť americké pobrežie a eliminovať drogové gangy, ktoré v tejto oblasti operujú.

Americké operácie zasiahli desiatky lodí pašerákov

Od septembra zasahujú americké sily proti plavidlám podozrivým z pašovania drog v Karibiku aj východnom Pacifiku. Podľa údajov americkej strany bolo doposiaľ zneškodnených najmenej 83 ľudí a poškodených viac ako 20 lodí. Trump zároveň oznámil, že Spojené štáty plánujú v blízkom čase rozšíriť operácie aj na pevninu.

Trump o telefonáte mlčí

Prezident potvrdil, že s Madurom posledné dni telefonoval, avšak odmietol prezradiť detaily. Na otázky novinárov o tom, či sa diskutovalo o možnom stretnutí alebo podmienkach amnestie, reagoval stručne: „Nepoviem, či to dopadlo dobre alebo zle. Bol to telefonát.“

Caracas žiada pomoc OPEC-u

Venezuela medzitým požiadala Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o podporu. V liste členom Maduro tvrdí, že Washington zosilňuje agresiu s cieľom „zmocniť sa najväčších ropných zásob na svete“. Tvrdí, že Spojené štáty využívajú tlak a silu, aby podkopali venezuelskú suverenitu a otvorili si cestu k jej strategickým zdrojom.

Slávnostné udeľovanie ocenenia Roma Spirit 2025
Slávnostné udeľovanie ocenenia Roma Spirit 2025
Správy
Helexa ako bývalý šéf ZSSK tvrdí, že jeho odvolanie bolo politické a firmu čaká boj
Helexa ako bývalý šéf ZSSK tvrdí, že jeho odvolanie bolo politické a firmu čaká boj
Správy
Vladimír Weiss st. po triumfe nad Michalovcami: Tolič dal v závere dva góly a otočil zápas
Vladimír Weiss st. po triumfe nad Michalovcami: Tolič dal v závere dva góly a otočil zápas
Futbal

Donald Trump a Nicolás
Slučka okolo Madurovho krku sa uťahuje: Tajomstvo telefonátu s Trumpom odhalené! Nečakaná PONUKA od USA
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Katastrofa obrovských rozmerov v
Katastrofa obrovských rozmerov v Ázii: Záplavy a zosuvy pôdy majú viac než 1000 obetí, záchranári bojujú s časom
Zahraničné
Stefanie Pieperová
Rakúsko je v šoku: Zavraždili známu influencerku! Zakopal som ju v lese, priznal expartner
Zahraničné
Cyril Ramaphosa
Prezident Ramaphosa odmietol Trumpovu hrozbu, že nepozve JAR na summit G20 v USA
Zahraničné

Odborník odhalil KRUTÚ pravdu:
Odborník odhalil KRUTÚ pravdu: Vaša domácnosť SMRDÍ viac, než si myslíte! Najväčší smrad pochádza z… TOTO vás prekvapí
Zaujímavosti
Mars opäť PREKVAPUJE! NASA
Mars opäť PREKVAPUJE! NASA zaznamenala dôkazy o tajomnom jave: Nález vyvolal VLNU otázok a napätia
Zaujímavosti
NAJNEBEZPEČNEJŠIE miesto planéty? Blue
NAJNEBEZPEČNEJŠIE miesto planéty? Blue Hole pohltilo DESIATKY potápačov! Odborníci prezradili, prečo sa tam stále zomiera
Zaujímavosti
Týmto nahraďte cukor a
Týmto nahraďte cukor a budete žiť zdravší život
vysetrenie.sk

Varte a pečte tieto
Chystáte sa variť či piecť? Vyskúšajte náš špeciálny tip, všetci vám ho vychvália
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce

Prvá bilancia je vonku: Ako funguje práca namiesto dávok? Takéto sú výsledky!
Prvá bilancia je vonku: Ako funguje práca namiesto dávok? Takéto sú výsledky!
Nemecko sa potichu pripravuje na vojnu s Ruskom: Toto odhalil ich tajný plán!
Nemecko sa potichu pripravuje na vojnu s Ruskom: Toto odhalil ich tajný plán!
Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica
Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica
Vlastná ponorka, koncertná sála či bazén snov: 10 najväčších superjácht popiera aj zákony luxusu! Presvedčte sa (video)
Vlastná ponorka, koncertná sála či bazén snov: 10 najväčších superjácht popiera aj zákony luxusu! Presvedčte sa (video)

Zabudni na cukráreň – tu je 12 receptov na domáce venčeky, ktoré sa podaria hneď na prvý pokus.
Zabudni na cukráreň – tu je 12 receptov na domáce venčeky, ktoré sa podaria hneď na prvý pokus.
Pre všetkých fanúšikov SALKA. 16 skvelých vianočných dezertov z kondenzovaného mlieka, ktoré zvládnete behom okamihu.
Pre všetkých fanúšikov SALKA. 16 skvelých vianočných dezertov z kondenzovaného mlieka, ktoré zvládnete behom okamihu.
Vianočné oriešky: Klasika, ktorá na sviatočnom stole nemá chýbať
Vianočné oriešky: Klasika, ktorá na sviatočnom stole nemá chýbať
Výber receptov
Ako dlho vydržia nepečené sladkosti? Pravda o ich trvanlivosti
Ako dlho vydržia nepečené sladkosti? Pravda o ich trvanlivosti
Skladovanie potravín

Slováci sú po dráme s Českom majstrami sveta! VIDEO Finále mužov rozhodol neuveriteľný nájazd
Slováci sú po dráme s Českom majstrami sveta! VIDEO Finále mužov rozhodol neuveriteľný nájazd
Hokejbal
Prečo Salah nenastúpil ani na sekundu? Manažér Liverpoolu vysvetlil Egypťanovu absenciu
Prečo Salah nenastúpil ani na sekundu? Manažér Liverpoolu vysvetlil Egypťanovu absenciu
Premier League
FOTO Iní si užívajú luxus v exotike, ona šla do Afriky pomáhať deťom: Česká tenistka má srdce zo zlata
FOTO Iní si užívajú luxus v exotike, ona šla do Afriky pomáhať deťom: Česká tenistka má srdce zo zlata
WTA
Modrič úprimne o odchode z Madridu, tieto slová dojmú každého fanúšika Realu: Mal som veľké prianie
Modrič úprimne o odchode z Madridu, tieto slová dojmú každého fanúšika Realu: Mal som veľké prianie
Taliansko

PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
Klasické testy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
Doprava
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti

Pravda o vysokej škole v ére AI. Potrebujeme ju ešte vôbec?
Pravda o vysokej škole v ére AI. Potrebujeme ju ešte vôbec?
Kurzy a štúdium
Tichá výpoveď, ktorá zmení celý tím. Prečo vzniká a ako ju zastaviť skôr, než bude neskoro
Tichá výpoveď, ktorá zmení celý tím. Prečo vzniká a ako ju zastaviť skôr, než bude neskoro
Prostredie práce
Toto sú varovné signály, že pracujete v toxickom prostredí. Mnohí ich prehliadajú, kým nie je neskoro
Toto sú varovné signály, že pracujete v toxickom prostredí. Mnohí ich prehliadajú, kým nie je neskoro
Prostredie práce
Ktoré odvetvia rastú najrýchlejšie a prečo sa oplatí sledovať ich už dnes
Ktoré odvetvia rastú najrýchlejšie a prečo sa oplatí sledovať ich už dnes
Pracovné prostredie

„Číne sa podarilo nahrať mozog do superpočítača“, tvrdia titulky. Pravda je však oveľa nudnejšia aj šokujúcejšia zároveň
„Číne sa podarilo nahrať mozog do superpočítača“, tvrdia titulky. Pravda je však oveľa nudnejšia aj šokujúcejšia zároveň
Technológie
Vo vesmíre prežije inteligentný stroj, nie krehké telo: Známy harvardský fyzik hovorí, že AI je formou „mimozemskej inteligencie“
Vo vesmíre prežije inteligentný stroj, nie krehké telo: Známy harvardský fyzik hovorí, že AI je formou „mimozemskej inteligencie“
Umelá inteligencia
Rusko chráni svoje Shahedy pred Ukrajinskými interceptormi tak, že im dalo „spätné zrkadielka“: Nie je to vtip
Rusko chráni svoje Shahedy pred Ukrajinskými interceptormi tak, že im dalo „spätné zrkadielka“: Nie je to vtip
Armádne technológie
Ak vidíš toto správanie mobilu, môže byť neskoro. Hackeri milujú ľudí, ktorí tieto veci prehliadajú
Ak vidíš toto správanie mobilu, môže byť neskoro. Hackeri milujú ľudí, ktorí tieto veci prehliadajú
Bezpečnosť

Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život

Nepotrebujete majstrovský návod, aby ste vyšľahali dokonalú šľahačku! Stačí poznať tento
Nepotrebujete majstrovský návod, aby ste vyšľahali dokonalú šľahačku! Stačí poznať tento
Recepty
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Údržba a opravy
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty

Dcéra Karla Gotta je zamilovaná: Charlotte svoju prvú lásku už stihla predstaviť rodine
Zahraničné celebrity
Dcéra Karla Gotta je zamilovaná: Charlotte svoju prvú lásku už stihla predstaviť rodine
Ďalšie zo Zoznamu