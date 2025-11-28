Pápež Lev XIV. v Turecku: Dostal vrelé privítanie od katolíkov

ISTANBUL - Pápež Lev XIV. sa stretol v piatok v Turecku s malou katolíckou komunitou, ktorá ho privítala potleskom a ováciami. Cieľom štvordňovej zahraničnej cesty do Turecka a Libanonu je podporiť kresťanov po celom svete a pokračovať v ich stáročnom úsilí o jednotu. Informuje správa agentúry AP.
Lev sa stretol s tureckým katolíckym duchovenstvom a mníškami ešte pred podujatím pri príležitosti 1700. výročia cirkevného koncilu v roku 325 nášho letopočtu, ktorý vyústil do Nicejského vyznania viery. Išlo o jeden z najdôležitejších momentov v histórii kresťanstva, pripomína AP. Katolíci, pravoslávni a väčšina historických protestantských skupín prijali Nicejské vyznanie viery. Napriek neskorším rozkolom v otázkach doktríny a iným faktorom zostáva najširšie prijatým vyznaním viery v kresťanstve.
Výročná spomienková slávnosť
Výročná spomienková slávnosť sa bude konať v Izniku, mieste konania Nicejského koncilu, približne 150 kilometrov od Istanbulu. Spolu s Levom bude slávnosti predsedať ekumenický patriarcha Bartolomej I., duchovný vodca ortodoxných kresťanov vo svete. Pápež pricestoval do Turecka vo štvrtok a počas stretnutia s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom zdôraznil posolstvo mieru. Turecko sa čoraz viac profiluje ako jeden z kľúčových sprostredkovateľov popri hlavných západných mocnostiach a pravidelne sa podieľa na úsilí o riešenie konfliktov – na Ukrajine, v Pásme Gazy, Africkom rohu i ďalších oblastiach, pripomína agentúra AFP.