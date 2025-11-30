Pápež Lev XIV. pokračuje v apoštolskej ceste: Navštívi Libanon, kde bude vyzývať k mieru

ANKARA/BEJRÚT - Pápež Lev XIV. v nedeľu v rámci jeho prvej apoštolskej cesty od nástupu na pápežský stolec odcestuje z Turecka do Libanonu, kde zotrvá do utorka (2. decembra). Podľa agentúry Reuters sa očakáva, že pápež bude vyzývať k mieru v Libanone, ktorý je terčom pokračujúcich izraelských útokov.
Libanon bude druhou Levovou zastávkou po Turecku, kde bol štyri dni a upozornil, že budúcnosť ľudstva je ohrozená kvôli neobvyklému počtu konfliktov a odsúdil násilie páchané v mene náboženstva. Agentúra AP uviedla, že pápež mal pred odchodom z Istanbulu v pláne modlitbu v arménskej apoštolskej katedrále a bohoslužbu s pravoslávnym ekumenickým patriarchom Bartolomejom I.
Očakávaný prílet Leva na letisko v Bejrúte je v nedeľu o 15.45 h miestneho času (14.45 h SEČ). V pláne má stretnutie s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom a premiérom Nawáfom Salámom. Od nedele do utorka navštívi päť miest. Agentúra Reuters informuje, že Lev nepocestuje na juh krajiny, ktorý je terčom opakovaných izraelských útokov.
Pápež sa modlí za obete Libanonu
Navštívi aj prístav v Bejrúte, kde došlo v lete v roku 2020 k výbuchu, ktorý si vyžiadal viac ako 220 obetí na životoch a zranil tisíce ľudí. Podľa Reuters sa na tomto mieste pápež pomodlí. Povedie tiež omšu pod holým nebol na nábreží Bejrútu a navštívi psychiatrickú nemocnicu - jedno z mála zariadení na liečbu duševných chorôb v Libanone.
V Libanone žije najväčší podiel kresťanov na Blízkom výhode. Od novembra 2024 je v Libanone v platnosti prímerie medzi Izraelom a proiránskym šiitským hnutím Hizballáh, ktoré pozastavilo vojnu, avšak Izrael naďalej úročí na libanonské územie. Tamojší lídri sa obávajú, že Izrael v nasledujúcich mesiacov zintenzívni svoje útoku, o ktorých deklaruje, že sú zamerané na militantov a ich infraštruktúru, v snahe zabrániť im v preskupení.
Hizballáh vyzýva pápeža aby odmietol agresiu
Hizballáh v sobotu vyzval pápeža Leva XIV., aby odmietol „nespravodlivosť a agresiu“ Izraela voči Libanonu. Líder hnutia Naím Kásim v piatok vo svojom prejave privítal nadchádzajúcu návštevu pápeža Leva a uviedol, že poveril členov hnutia, aby pápežovi odovzdali list, ktorý bude neskôr zverejnený v médiách. Vyjadril tiež nádej, že pápež prispeje k šíreniu mieru v Libanonu, jeho oslobodeniu a ukončeniu izraelskej agresie. Pápežovu návštevu privítali aj rôzne komunity v Libanone.