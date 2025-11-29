Sobota29. november 2025, meniny má Vratko, zajtra Andrej, Ondrej, Andreas

Hizballáh vyzval pápeža na odmietnutie izraelskej agresie voči Libanonu

BEJRÚT - Libanonské militantné hnutie Hizballáh v sobotu vyzvalo pápeža Leva XIV., ktorý v nedeľu pricestuje do Bejrútu, aby odmietol „nespravodlivosť a agresiu“ Izraela voči Libanonu. Informuje o tom agentúra AFP.

Hizballáh víta pápežovu návštevu

„My v Hizballáhu využívame príležitosť sľubnej návštevy Libanonu, našej krajiny, aby sme z našej strany potvrdili náš záväzok k spolužitiu,“ uviedol Hizballáh vo vyhlásení pre pápeža zverejneného v sobotu na sociálnych sieťach. Hnutie zároveň potvrdilo svoje odhodlanie stáť pri libanonskej armáde a ľudu, aby „čelili každej agresii a okupácii“ libanonského územia. Tvrdí, že to, čo Izrael robí v Libanone, je neakceptovateľná agresia.

„Spoliehame sa na postoj Vašej excelencie pri odmietaní nespravodlivosti a agresie, ktorým je naša krajina Libanon vystavená zo strany sionistických votrelcov a ich podporovateľov,“ vyhlásil Hizballáh.

Líder Iránom podporovaného Hizballáhu Naím Kásim v piatok vo svojom prejave privítal nadchádzajúcu návštevu pápeža Leva a uviedol, že poveril členov hnutia, aby pápežovi odovzdali list, ktorý bude neskôr zverejnený v médiách. Vyjadril tiež nádej, že pápež prispeje k šíreniu mieru v Libanonu, jeho oslobodeniu a ukončeniu izraelskej agresie.

Obavy z možnej obnovy vojny

Kásim trvá na tom, že hnutie rešpektuje prímerie s Izraelom, ktoré začalo v novembri 2024, a vyzval na ukončenie izraelských útokov. „Očakávate, že neskôr vypukne vojna? V nejakom bode to je možné, áno, tá možnosť existuje,“ uviedol Kásim s odkazom na narastajúce obavy v Libanone z obnovenia vojny.

Pápež Lev v rámci svojej prvej apoštolskej cesty v nedeľu odcestuje z Turecka do Libanonu na trojdňovú návštevu, ktorá zahŕňa omšu na pobreží Bejrútu, pričom organizátori očakávajú účasť 120.000 ľudí, ako aj medzináboženské stretnutia v centre mesta.

