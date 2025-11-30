Pápež Lev XIV. pricestoval do Libanonu: Na návšteve bude zdôrazňovať posolstvo mieru

BEJRÚT - Pápež Lev XIV. v nedeľu v rámci svojej prvej apoštolskej cesty od nástupu do úradu hlavy katolíckej cirkvi pricestoval do Libanonu. Na návšteve krajiny sužovanej konfliktom a krízami bude podľa očakávaní zdôrazňovať posolstvo mieru, informuje agentúra APF a DPA.
Pápež pristál popoludní v Bejrúte, kam dorazil z Turecka. Prvé stretnutie absolvuje s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom, jedinou kresťanskou hlavou štátu v arabskom svete. Počas dňa sa stretne aj s predsedom parlamentu Nabím Barrím a premiérom Nawáfom Salámom. Vystúpi tiež z prejavom pred štátnymi predstaviteľmi a diplomatmi.
Lev XIV. bude v Libanone do utorka. Na programe má omšu pod holým nebom na nábreží Bejrútu a návštevu piatich miest vrátane prístavu v Bejrúte, kde došlo v lete 2020 k výbuchu s vyše 220 obeťami na životoch. Agentúra Reuters si všíma, že nepocestuje na juh krajiny, kde Izrael útočí na ciele militantov z hnutia Hizballáh.
Libanon je druhou zastávkou
V Libanone žije najväčší podiel kresťanov na Blízkom východe. Tvoria asi 30 percent populácie, ktorej zvyšok sú moslimovia, zhruba rovnako rozdelení medzi šiitskú a sunnitskú vetvu islamu. V krajine žijú aj iné náboženské komunity, ako sú drúzovia.
Libanon je druhou zastávkou Leva XIV. po Turecku, kde bol štyri dni a upozornil, že budúcnosť ľudstva je ohrozená pre neobvyklý počet konfliktov, pričom odsúdil násilie páchané v mene náboženstva. Pred odchodom z Istanbulu absolvoval v nedeľu modlitby v arménskej apoštolskej katedrále a bohoslužbu s pravoslávnym ekumenickým patriarchom Bartolomejom I.