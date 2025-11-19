ŠOKUJÚCE Epstein a Lajčák plánovali TAJNÉ stretnutie: TENTO muž mal do partie, silné prepojenie na Biely dom

WASHINGTON – Postupné odtajňovanie spisov z komunikácie vplyvného finančníka Jeffreyho Epsteina, odhaľujú ďalšie prepojenia s bývalým ministrom zahraničných vecí SR. Miroslav Lajčák sa mal v čase, keď viedol celý rezort, tajne stretnúť s Epsteinom a treťou osobou mimo územia Slovenskej republiky. Napojenie na Biely dom je už viac ako isté.
Len nedávno sme vás informovali, že v novembri 2018 pristál Epsteinov Gulfstream na letisku v Bratislave. Bolo to presne v deň organizovania protestu "Za slušné Slovensko", kedy organizátori vyzvali predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, aby odstúpil.
Jeffrey Epstein bol americký finančník so silnými väzbami na vysoké politické kruhy. Po jeho prevalení sexuálneho zneužívania maloletých v súkromných vilách, dostal najprv mierny trest, čo široká verejnosť odsúdila. Postupom času prenikli na povrch ďalšie aféry, ktoré ho dostali do newyorkého metropolitného väzenia. Za mrežami zomrel dňa 19. augusta 2019. Údajne mal spáchať samovraždu.
Lajčák-Epstein-Bannon
Po smrti Epsteina Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA zverejnil tisíce strán dokumentov tohto finančníka. V spisoch sa pritom častokrát spomína pomenovanie "Miro", ktorým má byť vtedajší minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.
Ako sa dozvedáme z ďalšej Epsteinovej komunikácie, po zhruba 4 mesiacoch, v marci 2019, bolo v pláne tajné stretnutie Lajčáka, Epsteina a vtedajšieho hlavného poradcu prezidenta USA Stevena Bannona. Lajčák stretnutie nielenže prijal, ale dokonca hľadal vhodné miesto. Okrem Viedne padol návrh aj na "rezidenciu jeho veľvyslanca". V rovnakom čase boli zaznamenané lety súkromného Epsteinovho lietadla vo Viedni aj v Bratislave.
Miroslav Lajčák od prvého uverejnenia spisov a spojitosťou s Epsteinom vyhlasuje, že s finančníkom komunikoval vždy len "v spoločenskej rovine". Otvorenie spisov sa uskutočnilo až po jeho odchode z New Yorku v roku 2018. Okrem toho ostro odsúdil Epsteinove činy.
V utorok 18. novembra Kongres jednoznačne odsúhlasil zverejnenie všetkých Epsteinových spisov. V Snemovni reprezentantov prebehlo hlasovanie v pomere 427:1 a Senát sa mal jednomyseľne zhodnúť na zverejnení. Návrh zákona teraz poputuje na stôl prezidenta USA Donalda Trumpa.