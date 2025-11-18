MIMORIADNE Obe komory Kongresu USA schválili zverejniť VŠETKY Epsteinove spisy, na rade je prezident Trump!

WASHINGTON - Snemovňa reprezentantov Spojených štátov dnes drvivou väčšinou 427 hlasov podporila návrh zverejniť spisy k prípadu odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Vyplýva to z živého prenosu hlasovania. Návrh teraz ešte musí posúdiť Senát, kde je jeho osud podľa amerických médií nejasný, no v posledných vyhláseniach sa hovorí o schválení už počas dnešného dňa. Prezident USA Donald Trump už ale sľúbil, že návrh zákona podpíše, ak ho schváli Kongres.
00:01 Predseda menšiny v Senáte Chuck Schumer prezidentovi Trumpovi odkázal, že keď sa tento návrh dostane na jeho stôl, musí poslúchnuť literu zákona a zabezpečiť úplnú transparentnosť Epsteinových spisov.
"Pokiaľ sa prezident pokúsi manipulovať a presadiť zverejnenie len niektorých Epsteinových spisov, zatiaľ čo iné zámerne utají, verejnosť to odhalí."
23:35 Senát jednomyseľne súhlasil so schválením návrhu zákona podporovaného Snemovňou reprezentantov, ktorý zaväzuje ministerstvo spravodlivosti sprístupniť spisy z prípadu Epstein hneď po ich prijatí od Snemovne.
Senát nebude musieť podniknúť žiadne ďalšie kroky a návrh zákona poputuje priamo z Kongresu na prezidentov stôl. Prenos legislatívy z jednej komory do druhej trvá aj niekoľko hodín.
23:30 Massie sa na sociálnej sieti X poďakoval za podporu od senátora z kentucky Randa Paula. Ten zverejnil nasledovný príspevok:
"S hrdosťou spolupodpisujem zákon o transparentnosti spisov Epstein od @SenJeffMerkleyho (senátor Senator Jeff Merkley za štát Oregon), pretože americký ľud si zaslúži, aby spravodlivosť nebola vyhradená len pre bohatých alebo tých, ktorí majú prepojenia na vládne zložky. Transparentnosť je jediný spôsob, ako obnoviť dôveru v náš systém."
23:20 Republikánsky poslanec Thomas Massie povedal, že prezident Donald Trump a najvyšší republikánski lídri v posledných 48 hodinách zmenili svoju rétoriku v prospech urýchleného schválenia návrhu zákona o zverejnení spisov, pretože si uvedomili, že sú v rozpore s vlastnými voličmi.
"Prezident poštval republikánsku konferenciu proti našej vlastnej základni, akoby 80 percent republikánov chcelo zverejnenie týchto súborov a zvyšných 20 percent sa o to jednoducho nestaralo," povedal s tým, že samotný Trump už počas prezidntskej kampane sľuboval zverejnenie viac informácií o Epsteinovi.
22:45 Senát podľa Thunea nebude hlasovať za zmeny návrhu o zverejnenie Epsteinový spisov. Ďalej dodal, že s najväčšou pravdepodobnosťou na tom nič nezmení ani verejná žiadosť predsedu Snemovne reprezentantov Mika Johnsona.
"Myslím si, že keď Snemovňa schváli návrh zákona v pomere 427 ku 1 a prezident povie, že ho podpíše, nie som si istý, či je možné ho pozmeňovať,“ povedal Thune.
22:10 Predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson po hlasovaní povedal, že stále "bude trvať na tom, aby Senát zmenil a doplnil návrh zákona" schválený Snemovňou reprezentantov, ktorý by zaväzoval k zverejneniu spisov Jeffreyho Epsteina.
"Existuje jednoduchý spôsob, ako zmeniť legislatívu, aby sme zabezpečili, že nespôsobíme trvalé škody systému spravodlivosti, a ja na tom budem trvať," vyhlásil Johnson. Návrh zákona podľa neho nechráni v dostatočnej miere obete zosnulého sexuálneho delikventa.
21:42 Predseda väčšiny v americkom Senáte John Thune povedal, že schválený návrh zákona o zverejnení spisov o Epsteinovi by mohol Senát schváliť už počas dnešných hodín.
"No, je to celkom možné. Uvidíme, čo na to Demokrati," povedal.
Predseda menšiny v Senáte Chuck Schumer povedal, že dnes sa chystá schváliť návrh zákona jednomyseľným súhlasom. Thune uznal, že by to mohlo byť úspešné. "Je veľmi pravdepodobné, že to bude schválené jednomyseľne," povedal.
Republikán Higgins hlasoval proti
Jediný kongresman, ktorý dnes hlasoval proti, bol republikán Clay Higgins. ten na sieti X napísal, že v tejto podobe nemohol návrh podporiť, pretože by tento zákon v prípade schválenia poškodil nevinné osoby. Ak Senát predlohu upraví tak, aby chránil súkromie obetí a tiež Američanov, ktorých mená spisy obsahujú, ale nie sú trestne stíhaní, potom Higgins sľúbil pri ďalšom hlasovaní podporu.
Snemovňa reprezentantov spravila podľa americkej spravodajskej stanice CNN "významný krok na odtajnenie spisov".
Demokratickí zákonodarcovia zo parlamentného výboru pre dohľad minulý týždeň zverejnili niekoľko e-mailov, v ktorých Epstein spomínal terajšieho prezidenta Trumpa. Korešpondencia podľa demokratov okrem iného zrejme naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinovom dome s jednou z obetí sexuálneho zneužívania.
Výbor nakoniec zverejnil vyše 20 000 stránok dokumentov získaných z Epsteinovej pozostalosti, teraz parlamentom prijatý zákon sa týka spisov, ktoré má k dispozícii ministerstvo spravodlivosti v súvislosti s Epsteinovým vyšetrovaním.
Trump popiera spojenie s Epsteinom
Trump tvrdí, že s Epsteinovými sexuálnymi zločinmi nemal nič spoločné a hoci boli pred desiatkami rokov spoločne vyfotení, prezident uviedol, že pred Epsteinovým odsúdením už neboli v kontakte. Verejnú snahu o zverejnenie vyšetrovacích dokumentov označuje za manipuláciu zo strany demokratov,
Ako dodal, demokrati sa snažia odvádzať pozornosť od skutočných problémov krajiny, ktoré jeho vláda úspešne rieši. Zverejnenie podporil až vo chvíli, keď mnoho republikánov dalo najavo, že bude bez ohľadu na vôľu prezidenta USA hlasovať za odtajnenie spisov.
Prípady týkajúce sa Epsteina vyvolávajú nielen v USA značnú pozornosť médií, keďže finančník udržiaval úzke väzby tiež s bývalým americkým prezidentom Billom Clintonom či britským princom Andrewom.
Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu vo väzení, kde čakal na súdny proces kvôli obvineniu zo zneužívania maloletých dievčat. Už v roku 2008 bol Epstein v rámci kontroverznej tajnej dohody s obžalobou odsúdený za sexuálne zneužívanie na 18 mesiacov.