VEĽKÉ odhalenie v odtajnených spisoch: Epstein plánoval ATENTÁT na britskú kráľovskú rodinu! TOTO bol dôvod

WASHINGTON/LONDÝN – Postupné uverejňovanie tajných spisov o Jeffreym Epsteinovi odhalilo aj jeho desivé plány. Tento vplyvný Američan plánoval zmeniť životy ľudí v najvyššej vrstve spoločnosti. Keby sa mu to podarilo, jeho činy mohli viesť k vzburám a nezmyselným obvineniam. Terčom jeho zvrátených vízií boli aj členovia priamej línie britskej kráľovskej dynastie.
Jeffrey Epstein mal skutočne kontakty, ktoré nemali problém ani s odstránením členov kráľovských rodín. Ako informuje The Sun, Američan si mal najať bývalého nájomného vraha SAS (Special Air Service), ktorý mal jasný cieľ, a síce umlčať Andrewa Mountbattena-Windsora a jeho manželku Sarah Fergusonovú.
Vo väzení ho už chytala panika
Epstein sa mal stať v posledných chvíľach svojho života, ktorý prežil vo väzení, doslova paranoidným. Podľa historika Andrewa Lownieho mal magnát v pláne vyvraždiť všetkých Yorkovcov. "Povedali mi to osvedčené zdroje. Jeden z Paríža druhý bývalý agent FBI. Zhodne tvrdili to isté, preto verím, že to bola pravda," hovorí pre Daily Beast.
Ako dodal, nevie ako ďaleko Epstein pokročil v týchto desivých plánoch. Je ale presvedčený, že pred smrťou bol veľmi nervózny. "Fergie (Sarah Fergusonovú) vydesili všetky tie vyhrážky. To možno aj vysvetľuje, prečo zostala s Epsteinom v kontakte. Obávala sa nielen o svoj život, ale aj životy svojich dcér," dodal Lownie.
Vedeli toho priveľa
Epstein sa mal podľa britského historika obávať, že ho zabijú sily spojené s britskou kráľovskou rodinou. "Poviem to takto. Keby Jeffrey nezomrel, Andrewa a Fergie by zavraždili. Vedeli toho priveľa," prezradil.
Podľa Lowieho, ktorý podľa svojich slov nahliadol do spisov FBI, bol Epstein vo väzení zavraždený, čo je v rozpore s oficiálnou verziou. Mal ho zavraždiť spoluväzeň, ktorého prehovorili vonkajšie sily. V spisoch FBI sa to má písať ako jasný fakt, a nie žiadna špekulácia.
Sarah Fergusonová sa už medzitým vyjadrila, že plánuje poskytnutie rozhovoru, kde by poprela, že nevedela nič o Epsteinových zvrátených aktivitách. Podobne aj Andrew vyhlasuje, že by bol oboznámený s Epsteinovou minulosťou.
Andrew Mountbatten-Windsor v Epsteinových spisoch
Podľa nových zverejnených e-mailov Epstein v komunikácii zrejme potvrdil, že Andrew Mountbatten-Windsor bol odfotený s Virginiou Giuffreovou. "Áno, bola v mojom lietadle a odfotila sa s Andrewom," písal Epstein.
Táto verzia si protirečí so slovami princa Andrewa, ktorý opakovane tvrdil, že sa s Virginiou nikdy nestretol. Fotky, ktoré kolujú po sociálnych sieťach, sú podľa neho upravené. E-mailová komunikácia mala prebehnúť ešte v júli 2011, uvádza BBC.
Giuffreová tvrdila, že s ňou mal Andrew ako tínedžer trikrát pohlavný styk. V roku 2022 bol napokon prípad ukončený mimosúdnou dohodu. Tá le neobsahovala žiadne ospravedlnenie ani priame priznanie.