NEČAKANÉ ODHALENIE: Lety Epsteinovho Gulfstreamu končili aj na Slovensku! Lajčák sa s ním radil o VLASTNEJ demisii

Jeffrey Epstein a Miroslva Lajčák
Jeffrey Epstein a Miroslva Lajčák (Zdroj: SITA/Martin Medňanský/AP/New York State Sex Offender Registry)
TASR

WASHINGTON/BRATISLAVA - Sexuálny zločinec, ktorý mal kontakty medzi najvyššími politikmi a osobami, ktorí riadili svet, sa mal po odhalení utajovanej komunikácie zdržiavať aj na Slovensku. Odhaliť to mali takmer dvojročné údaje z jeho súkromných letov. jeho komunikácia z tohto obdobia s vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Miroslavom Lajčákom sa niesla miestami aj vo veľmi priateľskej atmosfére.

Jeffrey Epstein miloval moc a peniaze. Počas života si užíval jedno aj druhé. Jeho tajné spisy, ktoré postupne USA odhaľujú širokej verejnosti, zahrňujú aj komunikáciu počas súkromných letov. I keď jeho cesty smerovali prevažne do miest, kde vlastnil nehnuteľnosti (New York, Florida, Nové Mexiko, Paríž), občasné výlety podnikal aj do Európy. Spomína sa Veľká Británia a dokonca aj Slovensko. 

Údaje o polohe odhalené 

Ako píše Insider, tieto cesty boli zaznamenané cez letové údaje Epsteinových súkromných tryskáčov Gulfstream. V prvom rade treba podotknúť, že pri jednotlivých letoch nie je uvedený počet ani identifikácia pasažierov, preto sa nedá s určitosťou tvrdiť, že Jeffrey Epstein bol prítomný na palube počas každého jedného letu v spomínanom období. 

Epstein okrem toho využíval možnosť, že súkromné lety mohli pred širokou verejnosťou skryť svoju polohu v reálnom čase. Väčšina lietadiel však vysiela údaje o polohe cez systém ADS-B, kedy sú vyznačené na radare so svojim jedinečným identifikačným číslom (povinné až od roku 2020). 

Ktokoľvek s vhodným a relatívne lacným vybavením môže tieto ADS-B signály zachytiť z lietadiel, ktoré mu prelietavajú nad hlavou. Na web "ADSBExchange" tak mnoho nadšencov zaznamenalo svoje údaje, čoho výsledkom sú trasy aj tých lietadiel, ktoré blokovali svoju polohu. Nachádzajú sa medzi nimi aj dva Epsteinove Gulfstreamy. 

Tri súkromné lietadlá 

Verejne dostupné záznamy naznačujú, že Jeffrey Epstein vlastnil najmenej tri lietadlá a to, Boeing 727, Gulfstream IV a Gulfstream GV-SP. 

Podľa letových záznamov zverejnených Gawkerom v roku 2015 má lietadlo 727 chvostové číslo N908JE. Registrované je na spoločnosť JEGE, Inc. z Delawaru. Prispievatelia ADSBExchange nenahlásili žiadnu letovú aktivitu s týmto chvostovým číslom.

Gulfstream IV je registrovaný na spoločnosť JEGE, LLC a má registračné číslo N120JE. Model GV-SP je registrovaný na spoločnosť Plan D, LLC a má registračné číslo N212JE. Obe spoločnosti boli založené na Amerických Panenských ostrovoch a zdieľajú adresu s Epsteinovou kanceláriou v St. Thomas. Rovnaká adresa sa predtým objavila aj pri Epsteinových sexuálnych deliktoch v New Yorku.

Medzi januárom 2018 a júnom 2019 absolvoval Gulfstream IV 57 letov. Počas rovnakého obdobia vzlietol Gulfstream GV-SP  celkom 107-krát. To naznačuje, že jedno alebo obe lietadlá súčasne boli vo vzduchu štatisticky každý tretí deň.

November 2018 na Slovensku

Epsteinove lietadlá Gulfstream lietali na Slovensko, do Mexika a Spojeného kráľovstva. Dňa 7. novembra 2018 absolvoval Gulfstream GV-SP trasu Paríž-Bratislava. Do Francúzska sa vrátilo až po piatich hodinách. Epsteinov právnik Reid Weingarten sa na žiadosť o komentár k tejto ceste bezodkladne nevyjadril. 

Epsteinova komunikácia o Lajčákovi a návrh na odvolanie predsedu NRSR Andreja Danka prebehli v ten istý deň.

"Miro a Terje sú tam." 
(16. 11. 2018 06:55:00)

"Pre informáciu, ak sa rozhodneš letieť domov z Dubaja, Miro tam bude a tiež odchádza skoro popoludní." 
(16. 11. 2018 11:15:57)

Dňa 16. novembra sa v Bratislave uskutočnil v poradí 10. protest "Za slušné Slovensko". Organizátori vtedy okrem iného vyzvali predsedu parlamentu Andreja Danka, aby odstúpil. Len šesť dní predtým (10. november) sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí. Z politických strán najviac získali SMER-SD, KDH a SNS.

Služobná cesta a demisia

Počas novembra 2018 bol šéf slovenskej diplomacie na služobnej ceste v Spojených arabských emirátoch. S Epsteinom si mali písať priamou cestou. Padla vtedy otázka, aká bola najlepšia časť výletu. Lajčák mal odpovedať, že masáž, pričom prehodil aj pár slov o spokojnej manželke. Informoval o tom aj denník SME.

"Budem to musieť urobiť, aby som ochránil svoju profesionálnu a osobnú integritu," napísal neskôr v ten istý mesiac Lajčák Epsteinovi. Týkalo sa to demisie, ktorú zvažoval. 

"Ak sa rozhodneš rezignovať, urob to vo veľkom," radil mu vtedy Epstein. Lajčák napokon dal na jeho radu a koncom mesiaca podal demisiu. 

Svoje rozhodnutie avizoval Miroslav Lajčák vo štvrtok 29. novembra 2018 v nadväznosti na prijatie parlamentného uznesenia o Globálnom pakte OSN o migrácii. Vtedajší premiér Peter Pellegrini ho chcel presvedčiť, aby neodchádzal. "Ako predseda vlády som ale presvedčený, že to nie je dôvod na to, aby rezignoval a s podaním jeho demisie nesúhlasím," povedal vtedy pre médiá. 

Vyšetrovanie a smrť Jeffreyho Epsteina:

Presne v tomto čase (november 2018) zverejnil denník Miami Herald sériu od novinárky Julie K. Brownovej pod názvom "Zvrátenosť spravodlivosti" (Perversion of Justice). V reportáži vypovedalo mnoho žien (vyše 80), ktoré mal Epstein ešte ako maloleté sexuálne zneužiť vo svojich vilách v New Yorku a v Palm Beach na Floride.

V roku 2008 dostal za tieto činy len veľmi mierny trest. Hovorilo sa, či mu nepomohli priatelia z vyšších kruhov. Spustilo to veľkú vlnu kritiky, obžaloby a trestné oznámenia, ktoré vyvrcholili jeho údajnou samovraždou dňa 10. augusta 2019 v newyorskom väzení. 

Viac o téme: ProtestyDemisiaLetyMiroslav LajčákJeffrey EpsteinBratislavaKomunkáciaNovember 2018
