Teraz prehovoril Epsteinov brat: Všetko, čo Trump hovorí, sú lži! Ustojí to šéf Bieleho domu?

WASHINGTON - Mark Epstein prehovoril v televízii o tom, čo mal jeho brat vedieť o Donaldovi Trumpovi. Tvrdí, že exprezident klame o svojej nevine a že v e-mailoch je toho viac.
Epsteinov brat prelomil mlčanie
Do kauzy okolo dokumentov zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina vstúpil ďalší hlas — a mimoriadne ostrý. Mark Epstein, brat muža, ktorý bol odsúdený za sexuálne zneužívanie a v roku 2019 zomrel vo väzení, vystúpil v relácii na NewsNation a otvorene spochybnil tvrdenia Donalda Trumpa.
„Jeffrey mal na Trumpa určite niečo v rukách. Trump môže popierať, koľko chce, ale je to jasné. Všetko, čo hovorí, je lož,“ vyhlásil.
Trump tlačí na zverejnenie spisov
Donald Trump už niekoľko dní tvrdí, že zverejnenie Epsteinových dokumentov mu nemôže uškodiť. Na svojej platforme Truth Social vyzval republikánov, aby hlasovali za úplné sprístupnenie spisov ministerstva spravodlivosti. „Nemáme čo skrývať,“ napísal.
Jeho naliehanie prichádza v čase, keď čerstvo zverejnené e-maily z Epsteinovho archívu znovu rozprúdili otázky o tom, aký bol vzťah medzi Trumpom a finančníkom.
Nové e-maily, staré otázniky
Dokumenty z pozostalosti, ktoré sa v posledných týždňoch dostali na verejnosť, opäť otvárajú tému kontaktov medzi oboma mužmi. Aj keď Trump tvrdí, že sa Epsteinovi vyhýbal, publikovaná komunikácia prináša nové kontexty, ktoré prezidentský tábor komentuje len veľmi opatrne.
„Je to lož,“ tvrdí Mark Epstein
Najvýraznejší moment priniesol práve rozhovor s Markom Epsteinom. O jeho vyjadreniach informoval aj profil Republicans Against Trump na sociálnej sieti X, kde sa objavil zostrih z rozhovoru.
Mark Epstein v ňom tvrdí, že jeho brat mal o Trumpovi informácie, ktoré by prezidentovi mohli uškodiť — a ktoré podľa neho vysvetľujú, prečo Trump reaguje na tému Epsteina tak podráždene.
Internet reaguje: od irónie po konšpirácie
Pod videom sa okamžite rozbehla živá debata. Mnohí užívatelia písali, že ich Epsteinove tvrdenia neprekvapujú. Ďalší sa okamžite prepadli do konšpiračných teórií.
Objavili sa komentáre ako:
- „To sme už tušili dávno.“
- „A teraz zmizne aj Mark. Pozrite sa, ako dopadol Jeffrey.“
- „Chcem sa odhlásiť z tejto seriálovej vlády.“
Podľa niektorých konšpirátorov totiž Jeffrey Epstein „nezomrel vlastnou rukou“, ale bol umlčaný — čo v diskusiách pravidelne oživuje špekulácie.
Kauza, ktorá nekončí
Hoci Trump pokračuje v obrane a apeluje na zverejnenie dokumentov, vyjadrenia Mark Epsteina otvárajú ďalšiu líniu otázok. Či sa jeho tvrdenia potvrdia alebo nie, kauza okolo Epsteinovej minulosti a jeho kontaktov s politikmi tak zjavne zďaleka nie je uzavretá.