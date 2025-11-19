Prekvapivé novinky! Lajčák získal lukratívnu funkciu: Stal sa členom dozornej rady Slovnaftu

BRATISLAVA – Exminister zahraničných vecí, ktorý aktuálne čelí škandálu pre kontakt so sexuálnym predátorom Jeffreyom Epsteinom, má novú lukratívnu funkciu. Stal sa členom dozornej rady spoločnosti Slovnaft.
Informáciu priniesol portál tvnoviny.sk s odvolaním sa na e-mail, ktorý tento týždeň prišiel zamestnancom Slovnaftu. Firma im v ňom oznámila, že Miroslav Lajčák je od októbra členom dozornej rady. Podľa informácií portálu by sa odmena pre Lajčáka mohla pohybovať v tisíckach eur. Slovnaft sa k spolupráci s exministrom vyjadrovať nechcel. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) tvrdí, že štát o nominácii nevedel.
Správa prišla v čase, keď sa ukázalo, že Lajčák, ktorý je zároveň aj poradcom premiéra, udržiaval kontakt so sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom. Zo zverejnených dokumentov vyplýva, že Epstein mal v marci 2018 Lajčákovi poslať odkaz na článok portálu Daily Beast, v ktorom sa píše, že vtedajší prezident USA Donald Trump má blízko k psychickému zrúteniu. Bývalý šéf slovenskej diplomacie mu následne mal prostredníctvom svojho pracovného ministerského emailu odpísať, že o tejto téme už počas dňa počul dosť. Epstein nazýval Lajčáka familiárne "Miro" a spomínal ho tiež v komunikácii s inými ľuďmi. V komunikácii s lajčákom z marca 2019 sa má spomínať aj plánované stretnutie vo Viedni. Lajčák sa s ním mal tiež radiť o vlastnej demisii. Objavili sa tiež informácia, že Epsteinovo lietadlo malo v minulosti pristáť na Slovensku, nie je však potvrdené, že to súviselo s Lajčákom.
Lajčák sa bránil tým, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. Poukázal na to, že otvorenie Epsteinovho prípadu americkou justíciou týkajúceho sa zneužívania maloletých sa udialo až po jeho odchode z New Yorku v roku 2018. Zároveň ostro odsúdil Epsteinove činy. Upozornil na to, že v celom rozsahu vyšli najavo až po finančníkovom zatknutí.
Epstein patril v časoch najväčšej slávy k vplyvným podnikateľom s kontaktami na politické špičky. Všetko sa zmenilo, keď sa jeho meno začalo spájať s ťažkými sexuálnymi deliktmi. Bol obvinený v súvislosti so sexuálnym zneužívaním maloletých dievčat a bol vzatý do väzby. Tam spáchal samovraždu. Za tieto skutky tak nikdy odsúdený nebol. Ešte predtým ho však odsúdili v inom prípade - za navádzanie mladistvej osoby na prostitúciu.
Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA v stredu (12. 11.) zverejnil tisíce strán dokumentov týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina.