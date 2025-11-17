ŠOKUJÚCE odhalenie v Epsteinových spisoch: NECHUTNÉ spojenie Trumpa a Clintona! TOTO mali robiť

WASHINGTON – Postupné zverejňovanie spisov Jeffreyho Epteina odhaľuje zákutia a tajných večierkov najbohatších ľudí sveta. V komunikácii sa častokrát objavuje aj súčasný americký prezident Donald Trump. V najnovších odhaleniach tvrdo zaútočili na jeho osobu. Pomenovanie "Clintonov poskok" by bolo ešte veľmi prijateľné oproti tomu, čo sa dostalo na svetlo sveta.
V odhalených spisoch miliardára Jeffreyho Epsteina, ktorý mal veľmi silné napojenia aj na Biely dom, sa mali objaviť ďalšie nepríjemné informácie. Po sociálnych sieťach začala vo veľkom kolovať e-mailová komunikácia z marca 2018. Ako informuje portál Newsweek, prebiehal v nej rozhovor medzi bratmi Jeffreym a Markom Epsteinovými.
Spojenie s Billom Clintonom
Mark mal vtedy bratovi navrhnúť, aby sa spýtal Stevena Bannona (bývalý Trumpov stratég), či ruský prezident Putin nemá náhodou "fotky Trumpa, ako faj** Bubba" (phtotos od Trump blowing Bubba).
Široká verejnosť si túto narážku ihneď spojila s bývalým americkým prezidentom Billom Clintonom, ktorého tak volajú desiatky rokov. Samotný Mark Epstein pre Newsweek síce poprel, že "Bubba" má byť Clinton, ale hlbší význam slova "blowing" nevysvetlil.
Odkaz na film Get Hard?
"Ty a tvoj chlapec Donnie môžete spraviť remake filmu Get Hard," odkazuje ďalej Mark Epstein bratovi.
Get Hard je americká kriminálna komédia z roku 2015. V tomto prípade mohlo ísť o sarkazmus a prirovnanie Donalda Trumpa a Jeffreyho Epsteina k hlavnej postave, ktorou bol bohatý a vplyvný muž. Vo filme čelí potenciálnemu pádu a pobytu za mrežami. Trump by mohol podľa Markovej reakcie skončiť podobne.
Trumpova reakcia
Prezident USA otvorene a opakovane vyhlasuje, že jeho priateľstvo s Jeffreym Epsteinom skončilo začiatkom nového milénia. Nové zverejnené správy však odhaľujú, že ich väzby mohli ešte nejaký čas pokračovať. "Demokrati sa opäť snažia šíriť podvod s Jeffeym Epsteinom. Urobia čokoľvek, aby odvrátili pozornosť verejnosti od iných pálčivých tém (odstávka vlády). Na takúto hru by skočil len veľmi hlúpy republikán," odkázal Trump na sieti Truth Social.
"Nič neskŕyvame a je načase sa pohnúť od šírení hoaxov o Epsteinovi," objasňuje pokojne prezident Trump.
Demokrat zo štátu Kalifornia a člen výboru pre dohľad nad Snemovňou reprezentantov, Robert Garcia, uviedol, že "čím viac sa snaží prezident Donald Trump utajiť spisy o Epsteinovi, tým viac sa z nich potom dozvedáme".