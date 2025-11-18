Propalestínski aktivisti namaľovali na úrad nemeckého kancelára slovo „páchateľ“.

BERLÍN - Propalestínski aktivisti v utorok červenou farbou namaľovali slovo „páchateľ“ na budovu úradu nemeckého kancelára v Berlíne. K incidentu sa prihlásila skupina Nenásilne proti genocíde (Peacefully against Genocide), informuje o tom agentúra DPA.
Podľa polície odkaz na budovu kancelára namaľoval okolo 10.20 h 26-ročný muž a 27-ročná žena. Skupina Nenásilne proti genocíde video incidentu zverejnila aj na sociálnych sieťach. Pod príspevok napísala, že nemecká vláda „má na svojich rukách krv“ v súvislosti s jej väzbami s Izraelom. DPA uvádza, že obe zadržané osoby už úrady prepustili a v utorok skoro poobede už na budove nebolo vidno žiadne stopy po farbe.
Pred piatimi dňami vyvesili aktivisti propalestínske transparenty a palestínsku vlajku na Brandenburskú bránu, ktorá sa nachádza neďaleko úradu nemeckého kancelára. K tomuto incidentu sa prihlásila tá istá skupina.