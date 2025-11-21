EÚ na darcovskej konferencii presadzovala reformu Palestínskej samosprávy

BRUSEL - Európska únia vo štvrtok v rámci darcovskej konferencie na podporu palestínskej ekonomiky zdôraznila potrebu posilniť reformy Palestínskej samosprávy. Stalo sa tak na rokovaní v Bruseli, kde EÚ hostila 60 delegácií, ktoré diskutovali o obnove a správe Pásma Gazy po implementácii mierového plánu sprostredkovaného Spojenými štátmi.
„Naším cieľom je posilniť správu vecí verejných, vybudovať odolnejšiu ekonomiku, stabilizovať financie, zlepšiť služby pre obyvateľstvo a vytvoriť podmienky pre budúcu efektívnu správu na celom území,“ povedala komisárka EÚ pre Stredomorie Dubravka Šuicová, informovala agentúra AFP. AFP v tejto súvislosti pripomenula, že EÚ ako najväčší finančný podporovateľ Palestínčanov sa snaží zohrávať výraznejšiu úlohu po tom, ako bola v podstate vytesnená na okraj, keď administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa spustila iniciatívu s cieľom ukončiť vojnu medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas.
V rámci týchto snáh sa niekoľko krajín EÚ zaviazalo poskytnúť príspevky presahujúce 80 miliónov eur - ide o časť širšej podpory bloku vo výške približne 1,6 miliardy eur počas troch rokov, ktorá už bola ohlásená. „Naša finančná podpora je viazaná na reformný program Palestínskej samosprávy, ktorý sa zaviazali realizovať,“ uviedla Šuicová. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že EÚ je pripravená „pracovať na palestínskom štáte s reformovanou a dobre fungujúcou Palestínskou samosprávou“. „Budeme pokračovať v podpore všetkých snáh o stabilizáciu regiónu vrátane prechodnej správy na Západnom brehu a v Pásme Gazy,“ dodala.
Palestínska samospráva (PA), ktorá vykonáva obmedzenú kontrolu nad časťou Západného brehu, trvá na tom, že v budúcnosti musí hrať pri správe Pásma Gazy kľúčovú úlohu. Od roku 2007, keď Hamas prevzal kontrolu nad Pásmom Gazy, sa PA v tejto enkláve prakticky neangažovala, pripomenula AFP. Trumpov plán naznačuje, že PA by mohla mať úlohu pri správe Pásma Gazy, keď dokončí súbor reforiem. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však túto možnosť odmieta. Palestínsky premiér Muhammad Mustafá však uviedol, že Pásmo Gazy a Západný breh „tvoria jednu politickú a geografickú jednotku, neoddeliteľnú súčasť štátu Palestína.“ „Znovuzjednotiť tieto dve územia pod jednu legitímnu vládu, jeden zákon a jednu administratívu nie je slogan. Je to jediná uskutočniteľná cesta k stabilite,“ doplnil.