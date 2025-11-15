Nemecká parlamentná stráž varuje poslancov pred podozrivými USB kľúčmi

BERLÍN - Parlamentná stráž dolnej komory nemeckého parlamentu (Bundestagu) v piatok varovala poslanecké kluby pred podozrivými USB kľúčmi, ktoré boli poštou zaslané do kancelárií niektorých poslancov. Informuje o tom agentúra DPA.
Zásielky so sprievodnými listami v anglickom jazyku obdržali poslanci z viacerých politických strán. Polícia ich vyzvala, aby za žiadnych okolností nepripájali USB kľúč ku svojmu počítaču a radšej ich v novej obálke poslali priamo parlamentnej stráži.
Podľa parlamentnej skupiny strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) administratívne oddelenie Bundestagu tiež rozposlalo poslancom varovný e-mail. Hovorca skupiny uviedol, že list s USB kľúčom obdržalo niekoľko ich poslancov. Nemeckí poslanci nedostali do schránok podozrivé USB kľúče po prvýkrát. V minulosti ich rovnako mali odovzdať administratívnemu oddeleniu alebo ich rovno zničiť.