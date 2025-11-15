Nemecko nevyhostí politicky alebo nábožensky prenasledovaných ľudí, uviedol Merz

BERLÍN - Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok zdôraznil, že ľudia, ktorí sú politicky alebo nábožensky prenasledovaní, môžu zostať v Nemecku. Utečenci, ktorí vyhľadali ochranu pred občianskymi vojnami, sa však podľa neho po skončení konfliktov musia vrátiť do svojich krajín. Informovala o tom agentúra DPA.
Ľudí prenasledovaných z politických alebo náboženských dôvodov Nemecko „nevyhostí, to je absolútne jasné“, povedal Merz na politickom podujatí svojho konzervatívneho bloku. „Tí, ktorí sem dočasne utiekli pred občianskymi vojnami, sa musia vrátiť do svojej domovskej krajiny, keď sa občianska vojna skončí,“ uviedol.
Sýrski utečenci by mohli pomôcť obnoviť svoju krajinu
Merz oznámil, že bude hovoriť s prezidentom Sýrie o tom, čo možno urobiť, aby sýrski utečenci nachádzajúci sa v Nemecku mohli prispieť k obnove svojej vlasti po ukončení tamojšej občianskej vojny. Podľa jeho slov by mnohých z nich v Sýrii potrebovali, a preto by mali dostať podnety na návrat.
Dobre integrovaní utečenci môžu zostať v Nemecku
Nemecký kancelár hovoril aj o vyhliadkach na zotrvanie dobre integrovaných utečencov. „Mnohí sú tu a sú tu potrební, stali sa napríklad lekármi alebo pracujú v rôznych profesiách. Chceme im dať perspektívu toho, že tu zostanú, ak sú dobre integrovaní, ak si tu dokážu zarobiť na živobytie so svojimi rodinami,“ doplnil Merz.