Horel domov dôchodcov v Tuzle! Tragický požiar má už 13 obetí

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP Photo)
TASR

SARAJEVO - Na dovedna 13 stúpol v noci na piatok počet obetí požiaru, ktorý vypukol ešte v utorok večer v domove dôchodcov v meste Tuzla na severovýchode Bosny a Hercegoviny. Zraneniam v nemocnici podľahla ďalšia z hospitalizovaných pacientiek, potvrdili nemocničné zdroje. Informuje agentúra HINA.

„Pacientka bola v kritickom stave... a na ventilácii. Žiaľ, podľahla svojim zraneniam, ktoré utrpela počas požiaru,“ uviedla nemocnica v Tuzle. Pri požiari zahynulo dovedna 11 obyvateľov spomínaného domova dôchodcov, kým ďalšia osoba zomrela o deň neskôr v nemocnici, pripomína HINA. Podľa prokuratúry v Tuzle išlo v prípade obetí o šesť žien a šesť mužov, z ktorých najstaršia bola narodená v roku 1929.

Príčina tragického požiaru sa naďalej vyšetruje

Zranenia v dôsledku požiaru utrpelo ďalších viac než 30 ľudí, prevažne obyvateľov tohto zariadenia, ako aj členov záchranných tímov podieľajúcich sa na hasení a záchrane preživších. Na tuzlianskej klinike aktuálne zostáva so zraneniami hospitalizovaných 13 ľudí, kým jeden z pacientov je stále na ventilácii. Výsledkov pitiev obetí, ktoré dokončili vo štvrtok, vyplýva, že príčinou úmrtia bola vo všetkých prípadoch otrava oxidom uhoľnatým.

Príčina tragického požiaru sa naďalej vyšetruje. Doposiaľ na svoju funkciu rezignoval len riaditeľ domova dôchodcov. Zariadenie je aktuálne opäť v prevádzke, preživších obyvateľov premiestnili do tých častí budovy, ktoré neboli poškodené v dôsledku požiaru.

