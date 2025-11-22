V Istanbule hospitalizovali 25 ľudí, malo ísť o otravu jedlom: Reštaurácia fungovala bez licencie

ISTANBUL - Dvadsaťpäť ľudí hospitalizovali v tureckom Istanbule po tom, čo v piatok neskoro večer všetci konzumovali jedlo v jednej reštaurácii, uviedli tamojšie úrady i médiá. Informuje správa agentúry DPA.
Hospitalizované osoby „sú v dobrom celkovom zdravotnom stave a podstupujú potrebné lekárske vyšetrenia a liečbu,“ napísal v piatok večer riaditeľ rezortu zdravotníctva provincie Istanbul Abdullah Emre Güner na platforme X. Dvadsaťpäť ľudí si údajne v tej istej reštaurácii v štvrti Izmir objednalo lahmacun – tradičnú chlebovú placku s mletým mäsom, zeleninou a korením.
Príznaky ako nevoľnosť a vracanie
Podľa televízie CNN Türk hlásili následne zákazníci danej prevádzky príznaky ako nevoľnosť a vracanie. Miestne úrady následne zapečatili reštauráciu, ktorá fungovala bez licencie, dodala televízia. V uplynulých dňoch došlo v Istanbule aj k úmrtiam štvorčlennej rodiny z Nemecka, ktorá tam trávila dovolenku. Pôvodne sa vychádzalo z toho, že ide o otravu jedlom, aktuálne sa však predpokladá, že úmrtia súvisia s vystavením chemikáliám – pravdepodobne s únikom výparov z pesticídov do ich hotelovej izby. Konečná správa z pitvy sa stále čaká.
Pri samostatnom incidente bolo v piatok 14 stredoškolákov prevezených do nemocnice s podozrením na otravu jedlom po tom, čo zjedli kuracie mäso zo školskej jedálne, informovali v sobotu miestne médiá vrátane denníka Habertürk. Študenti v susednej provincii Kocaeli hlásili krátko po obede nevoľnosť a vracanie a boli prevezení do niekoľkých miestnych nemocníc. Všetci sú v dobrom stave, uviedli úrady. Najnovšie incidenty zintenzívnili kontrolu bezpečnosti potravín a inšpekcií v Istanbule, ktorý patrí medzi obľúbené medzinárodné turistické destinácie, dodáva DPA.