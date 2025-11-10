AKTUÁLNE Pri požiari v Košiciach prišli o život dve deti! Na mieste zasahujú všetky zložky

KOŠICE - Dve deti prišli o život pri požiari chatrče v časti Mašličkovo v mestskej časti Košice - Luník IX. Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Aktualizované 12:05 „Do nemocníc v Košiciach záchranári transportovali 36-ročnú ženu s popáleninami 2. a 3. stupňa a 45-ročného muža v stave emočného šoku,“ informovalo na sociálnej sieti Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) s tým, že dvom deťom už záchranári nedokázali pomôcť.
„Policajti zabezpečili miesto udalosti a vykonávajú všetky potrebné úkony na objasnenie okolností tejto tragédie,“ uvádza polícia. Ako uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, požiar jednoduchých stavieb na Podjavorinskej ulici ohlásili v pondelok po 9.00 h.
„Na miesto udalosti vyslali deviatich príslušníkov HaZZ s tromi kusmi hasičskej techniky. Po príchode prvej jednotky boli vyžiadané posilové jednotky, nakoľko požiar zasiahol viacero jednoduchých stavieb. Počas likvidácie požiaru našli dve maloleté osoby, ktoré nejavili známky života,“ spresnil.
Hasičskí záchranári na mieste ošetrili jednu zranenú osobu, ktorá utrpela popáleniny v rozsahu 20 percent, následne ju hasičskou ambulanciou previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice. Na mieste podľa Bálinta momentálne prebieha likvidácia požiaru, ako aj rozoberanie strešných konštrukcií a vyhľadávanie skrytých ohnísk. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.